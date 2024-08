400 tysięcy na prostowanie pomnika psa. Zwierzyniec czeka na oferty

Na renowację Pomnika psa Marysieńki Sobieskiej gmina Zwierzyniec pozyskała jeszcze w zeszłym roku 392 tys. zł z Polskiego Ładu. Wstępnie założono, że prace konserwatorskie powinny kosztować ok. 400 tys. zł. Niedawno ogłoszono przetarg. Termin składania ofert to początek września.

Samorząd chce, by wykonawca wyrównał i wypoziomował płyty podstawy rzeźby, wypionował pomnik, który lekko się przechylił. W zakresie prac jest również oczyszczenie całości i uzupełnienie ubytków.

Pomnik ten stoi na wyspie w parkowym stawie obok barokowego kościoła. Został wykonany z piaskowca na początku XIX wieku. Wieść niesie, że jest związany z przeniesieniem w tym czasie Zarządu Ordynacji Zamoyskich do Zwierzyńca i rozpoczęciem urządzania ogrodu i parku. Miał być symbolem teatru na wodzie, który założyła Maria Kazimiera. Ale jest też hipoteaza mówiąca o tym, że rzeźba stoi w miejscu pochówku psa królowej.

Maria Kazimiera d`Arquien pochodziła z Francji, urodziła się w 1641 roku w Nevers. Została damą dworu Ludwiki Marii, żony Władysława IV Wazy. To z nią Marysieńka przybyła do Polski. I choć podobno zauroczył ją starosta krasnostawski, późniejszy król Jan Sobieski, to w 1658 poślubiła wojewodę sandomierskiego Jana Sobiepana Zamoyskiego. Ten jednak zmarł kilka lat po ślubie, a Marysieńka wzięła ślub najpierw potajemnie, a później już oficjalnie z Sobieskim.