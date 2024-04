Przed drugą turą w Zamościu. Niby debata, ale bez jednego kandydata

Z pomysłem na to przedwyborcze starcie obu kandydatów wyszedł Andrzej Wnuk, publikując już kilka dni temu w mediach społecznościowych filmik, w którym wzywał Rafała Zwolaka do stawienia się we wtorek w samo południe przed Ratuszem.

Kilka minut przed godziną 12 na Rynku Wielkim pojawili się dziennikarze, także urzędujący prezydent i moderatorka planowanej rozmowy oraz kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkaców, wśród których dominowali zwolennicy Andrzeja Wnuka. Było też kilka osób związanych ze sztabem Rafała Zwolaka, m.in. b. prezydent Marcin Zamoyski, ale samego kandydata i konkurenta w wyborach dla urzędującego prezydenta zabrakło.