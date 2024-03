Kandydat na prezydenta Zamościa: Będą dla mnie najważniejsi absolutnie wszyscy

Swój start w wyborach ogłosił w mediach społecznościowych jeszcze przed Bożem Narodzeniem, a we wtorek wieczorem oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą, prezentując członków komitetu honorowego i kandydatów na radnych.

– Nie będzie fajerwerków, nie będzie rozdawania, nie będzie budowania wielkiego. To będzie czas liczenia każdej złotówki. Tak jak po moim powrocie do ratusza po sławetnym Marku Grzelaczyku, który kochał to miasto, ale kochał tylko swoich kolegów – tak sytuację w Zamościu, o ile wybory prezydenckie wygra Rafał Zwolak, widzi były prezydent miasta Marcin Zamoyski, który wszedł do komitetu honorowego tego kandydata. Nawiązał w ten sposób do obecnie rządzącego miastem Andrzeja Wnuka i ponad 200-milionowego zadłużenie miasta, z jakim kończy się obecna kadencja.

Poza Zamoyskim poparcia bezpartyjnemu Zwolakowi udzielili m.in. również inny były prezydent Zamościa – Marek Ciastoch, związany w przeszłości z Sojuszem Lewicy Demokratycznej oraz Sławomir Ćwik, do niedawna radny, a obecnie poseł Trzeciej Drogi z ramienia Polski 2050 Szymona Hołowni.

Podczas wtorkowej oficjalnej inauguracji kampanii wyborczej Rafał Zwolak przedstawił też kandydatów na radnych swojego komitetu. To m.in. obecni radni opozycyjni Grzegorz Podgórski, Marek Kudela i Wiesław Nowakowski, ale również Jolanta Fugiel, póki co członkiniki klubu radnych PiS, a także b. radna, a w poprzednich wyborach kandydatka na prezydenta – Marta Pfeifer.

Mimo słów Marcina Zamoyskiego, Zwolak nakreślił świetlaną wizję miasta po przejęciu przez niego władzy. Zamość rządzony przez niego miałby być miastem przyjaznym ludziom młodym i seniorom, wspierającym kulturę, sport i gospodarkę, ale też zielonym (padła m.in. obietnica zasadzenia 10 tys. drzew i krzewów) oraz dającym ludziom zatrudnienie (ma zostać stworzonych 1000 nowych miejsc pracy).

Szczegóły realizacji swojego programu Zwolak obiecał przedstawić w przyszłym tygodniu.

Przypomnijmy, że w wyborach samorządowych 7 kwietnia o głosy wyborców z Zamościa powalczą też inni kandtydaci na prezydenta: Agnieszka Jaczyńska (kandydatka Koalicji Obywatelskiej), Andrzej Wnuk z własnego komitetu (z poparciem PiS), Sławomir Zawiślak, poseł PiS, ale startujący jako kandytat KW Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna oraz wieloletni i obecny radny Dariusz Zagdański (kiedyś PiS, obecnie bezpartyjny, w wyborach parlamentarnych startujący na senatora z ramienia Konfederacji).