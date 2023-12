Święta na sportowo? Czemu nie? Można iść na lodowisko albo na basen

Wigilia w tym roku wypada w niedzielę. Ale pracownicy obiektów sportowych wolnego mieć nie będą. W Biłgoraju, gdzie lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 5 otwarto oficjalnie we wtorek, będzie 24 grudnia czynne w godz. 9-15. Dzień później, ślizgania nie będzie, ale już 26 grudnia można się wybrać na łyżwy w godz. 14-20.

Między świętami a Nowym Rokiem biłgorajskie lodowisko też ma działać. W dniach 27-30 w godz. 9-20, w sylwestrową niedzielę do 15, a w Nowy Rok od 14 do 20. Ten obiekt jest udostępniany za darmo.

Bilety trzeba kupować idąc na łyżwy w Zamościu. Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zarządza miejską ślizgawką na Rynku Wielkim poinformował, że na lodowisko można się wybrać w niedzielę w godz. 9-15. W poniedziałek lodowisko będzie zamknięte, ale we wtorek można szaleć między godz. 9 a 21. W Sylwestra również, ale od południa do północy. Wieczorem nie trzeba kupować wejściówek. Gdy o godz. 20 zacznie się miejsca zabawa sylwestrowa jazda po lodzie ma być gratis. Natomiast 1 stycznia amatorzy łyżew mogą wybrać się na zamojską ślizgawkę między 12 a 21.

24 i 25 grudnia, a także w 1 stycznia w Zamościu nie ma co szykować się na basen, ani na siłownię OSiR, ale już w drugi dzień świąt owszem – w godz. 14-20. Popływać i poprzerzucać ciężary będzie też można 31 grudnia, z tym, że tylko od 6 do 14.

W Hrubieszowie w tym roku lodowisko nie zostało uruchomione, za to od maja działa nowa kryta pływalnia. Basen będzie w wigilię otwarty do godz. 13.30. 25 grudnia ma być zamknięty, ale za to popływać będzie można dzień później od godz. 13.30. Natomiast 31 grudnia pływalnia będzie czynna od rana do 13.30, a w Nowy Rok od 13.30 do wieczora.

Sztuczne lodowisko ma również Tomaszów Lubelski. Przez cały grudzień jest darmowe, ale ze ślizgania w okresie świątecznym nici. Podobnie będzie w Sylwestra i Nowy Rok.