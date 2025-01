Wjechał w ulicę na Starym Mieście. Mandat był z górnej półki

Młody człowiek odwiedził Zamość w weekend. Pojechał na Stare Miasto. I zaparkował swoje BMW przy ulicy Solnej. Problem w tym, że wjeżdżając w nią zignorował znak B-1, który oznacza zakaz ruchu w obu kierunkach.

Miał pecha. Bo jego auto pozostawione w tym miejscu namierzyli policjanci patrolówki. - Funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę, a za popełnione wykroczenie nałożyli na kierującego BMW 20-latka z Tomaszowa Lubelskiego mandat karny w wysokości 5 tysięcy złotych. Na konto kierowcy wpadło też 8 punktów karnych - informuje podkom. Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Przypomina, że znak B-1 jest używany w wyjątkowych sytuacjach. Jest ustawiany np. w pobliżu uszkodzonej infrastruktury, placu budowy czy w miejscu, gdzie remontowana jest droga.

- Można go także spotkać w okolicy zabytkowych obszarów w miastach, gdzie ograniczony ruch ma zapobiec niszczeniu okolicy lub w miejscach, gdzie droga, ze względu na bezpieczeństwo, przeznaczona jest do innych celów niż ruch pojazdów - precyzuje policjatka.

Dodaje, że złamanie zakazu jest wykroczeniem z artykułu 92 §1 kodeksu wykroczeń: „Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.”

W tym momencie taka grzywna może sięgnąć 5 tys. zł. Dokładnie taki mandat wystawili więc zamojscy policjanci młodemu człowiekowi z Tomaszowa Lubelskiego.