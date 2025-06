Zamojski artysta z prestiżową nagrodą. To pracownik urzędu miasta

"Nie wierzę. Po prostu nie wierzę... mój plakat "Stop Deforestation" / "Sowa" z nagrodą Lauri Tarasti w kategorii plakat ekologiczny na 50-tym Międzynarodowym Triennale Plakatu w Fińskim Lahti. Jeszcze nie dociera to do mnie. Z całego serca dziękuję szanownemu Jury za uznanie" - tak na to wyróżnienie, jedno z wielu w jego pogatym dorobku, zareagował Łukasz Zwolan, uznany zamojski artysta, a od niedawna również referent ds. projektowania graficznego w Urzędzie Miasta Zamość.

Zorganizowane już po raz 50. Międzynarodowe Triennale Plakatu odbyło się w Muzeum Sztuk Wizualnych Malva w Lahti. Do konkursu zgłoszno prawie 4000 prac, spośród których zakwalifikowano 240 plakatów artystów z 25 krajów świata. Tym większy więc sukces Łukasza Zwolana.

O jego twórczości i osiągnięciach pisaliśmy na łamach Dziennika Wschodniego kilkukrotnie. M.in. wtedy, gdy jego projekt został uznany za najlepszy w konkursie na znak graficzny Opery Lubelskiej.

Łukasz Zwolan, rocznik 1988, to absolwent zamojskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernardo Morando w klasie reklamy wizualnej Michała Mazurkiewicza, który swoich wychowanków „faszerował nowinkami” z dziedziny grafiki.

Wychował się w Wierzbiu w gminie Łabunie, ale to nauki w Zamościu, także w szkole muzycznej, ale poza tym uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, m.in. wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Zamojski Club Jazzowy im. Mieczysława Kosza, miały ogromny wpływ na to, kim się stał i co ostatecznie dzisiaj robi.

Na początku tego roku Łukasz Zwolan wygrał nabór na stanowisko w wydziale kultury UM Zamość. Głównym zadanie, jakie przed nim planowano wówczas postawić, jak nam dyrektor tego wydziału, to stworzenia identyfikacji wizualnej, jako niezbędnego elementu do wypracowania i ugruntowania marki turystycznej miasta Zamość.