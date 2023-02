Zamość chce ulżyć mieszkańcom. Ze specjalną kartą ma być taniej

O pracach nad wdrożeniem tego programu społecznego dla mieszkańców miasto poinformowało kilka dni temu, zdradzając, że chęć uczestnictwa w nim już zadeklarowały miejskie instytucje, jak np. OSiR, Zamojski Dom Kultury, kino, ogród zoologiczny, ale też np. restauracja Peron Kuchnia Polska, która powstała w ramach Centrum Integracji Społecznej.

Założenie jest takie, aby osobom zameldowanym w Zamościu i tu płacącym podatki ułatwić korzystanie z usług, a przy okazji wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej, a być może również zachęcić innych do osiedlenia się w mieście.

W tym celu stworzony ma być system ulg. Na razie nie wiadomo jeszcze, jak dużych i gdzie konkretnie miałyby obowiązywać.

Wiadomo, że trwają już prace nad projektem uchwały w tej sprawie. Możliwe, że zostanie ona przedstawiona na najbliższej sesji. Urzędnicy przygotowali dwie ankiety i proszą o ich wypełnienie. Są dostępne na stronie internetowej Zamościa. Jedna jest adresowana do mieszkańców, a druga do potencjalnych partnerów programu. Są krótkie i łatwe, sprawdziliśmy to. Ich wypełnienie zajmuje dosłownie chwilę.

Cały program jest planowany do realizacji w kilku obszarach, m.in. kultury, sportu i rekreacji, również zdrowia, gastronomii i handlu, ale też np. strefy płatnego parkowania. Co ostatecznie z tych zamierzeń wyjdzie, okaże się za jakiś czas.

Przypomnijmy, że od kilku lat w mieście funkcjonują Zamojskie Karty Seniora. Ich posiadacze mogą już teraz ze zniżkami kupować bilety wstępu, płacić niższe rachunki w wybranych restauracjach, taniej serwisować komputery czy też korzystać z zabiegów medycznych, np. w gabinetach stomatologicznych.