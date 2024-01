Zamość: Pieniądze na sport podzielone. Który klub dostanie najwięcej?

Lubelskie bardziej cyfrowe. Wiemy, kto dostał 56 mln unijnego dofinansowania

To znaczący krok w kierunku rozwoju cyfryzacji regionu oraz poprawy dostępu mieszkańców w województwie lubelskim do elektronicznych usług publicznych. Marszałek Jarosław Stawiarski wręczył dziewięć umów o dofinansowanie na projekty z zakresu cyfryzacji. Ich łączna wartość wynosi ponad 66 mln zł, z czego ponad 56 mln zł to środki unijne.