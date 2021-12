Zamość w świątecznych dekoracjach. Lodowisko też działa

Disco Lodowisko z Mikołajem rozpoczęło w poniedziałek sezon na ślizganie się pod Ratuszem na Rynku Wielkim. Sztuczna tafla jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9-21. Między godz. 14 a 15 - przerwa techniczna. Bilet (45 minut) normalny kosztuje 14 złotych, ulgowy 7 zł. 7 zł kosztuje bilet dla grupy powyżej 15 osób, posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Zamojska Karta Seniora upoważnia do biletu za 11,20 zł. Można sobie zarezerwować bilet (tel. 605 537 037 lub osobiście w Punkcie obsługi lodowiska na Rynku Wielkim) ale tylko na dany dzień. Na miejscu zamojski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi wypożyczalnię łyżew, która działa już na godzinę przed otwarciem lodowiska. Dla najmłodszych są kaski oraz pingwinki do nauki jazdy.

W poniedziałek Zamość oficjalnie zaczęła zdobić świąteczna iluminacja. Na Rynku Wielkim ustawiono kilkadziesiąt elementów, które mają stworzyć świąteczny nastrój. Jest też oczywiście choinka.