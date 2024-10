Złamała sądowy zakaz prowadzenia rowerów. A to nie koniec

W poniedziałek policjanci z Łabuń w czasie patrolu zauważyli kierującą rowerem. Ta, widząc radiowóz, skręciła próbując uniknąć spotkania z mundurowymi. To jeszcze bardziej zainteresowało policjantów.

Zatrzymali ją do kontroli drogowej. Jak się zaraz okazało, 39-letnia mieszkanka gminy Łabunie miała sądowy zakaz prowadzenia rowerów, a dodatkowo była poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości.

Kobieta została zatrzymana, a po rower, którym się poruszała na miejsce interwencji przyszedł jej partner. By nim 68-letni mieszkaniec gminy Łabunie. Jak się okazało mężczyzna również był poszukiwany.

Sąd w Zamościu wydał wobec niego nakaz doprowadzenia do zakładu karnego. W związku z tym on również został zatrzymany.

Zarówno 39-latka jak i jej partner trafili do zakładów karnych. Kobieta ma do odbycia kary aresztu i pozbawienia wolności w łącznym wymiarze ponad 4 miesięcy za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd środków karnych oraz kierowanie pojazdem po alkoholu.

Natomiast 68-latek w zakładzie karnym spędzi 9 miesięcy. On również nie stosował się do orzeczonych przez wymiar sprawiedliwości zakazów.