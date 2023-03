„Zwyrodnialcy” i „kara śmierci” Wiceminister sprawiedliwości o śmierci Eryka z Zamościa

Chłopak miał dobrą opinię, nie sprawiał problemów, nie wchodził w konflikty. Był uczniem drugiej klasy szkoły średniej. Hobbystycznie komponował muzykę.

Eryk zginął we wtorek. Około godziny 16 został brutalnie pobity na jednej z ulic Zamościa. Tragedia wstrząsnęła całą Polską. Nie tylko przez sam fakt tego, że zginął młody człowiek. Ale także dlatego, że sprawcami mają być nastolatkowie.

>>Zatrzymania po śmierci Eryka<<

Policja zatrzymała cztery osoby. Najstarszy chłopak to 17-letni Daniel G. Usłyszał w czwartek w prokuraturze zarzut zabójstwa. Bo to on, według śledczych zadał ostatni cios Erykowi, kopiąc go w głowę, co doprowadziło do śmierci chłopca. Grozi mu do 25 lat więzienia. Dwaj 16-latkowie będą odpowiadać jako nieletni za udział w pobiciu. Wobec całej trójki sąd zastosował trzymiesięczne środki zapobiegawcze: 17-latek jest aresztowany, jego młodsi koledzy trafili do schroniska dla nieletnich.

Wraz z nimi była zatrzymana 16-letnia dziewczyna. Jak wiadomo, to rzekomo kierowane pod jej adresem oszczerstwa miały być motywem pobicia. Nastolatka póki co nie ma żadnych zarzutów. Została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona.

>>Daniel G. aresztowany<<

Tymczasem Marcin Romanowski (Solidarna Polska), wiceminister sprawiedliwości na Twitterze napisał: Zwróciłem się do Prokuratora Krajowego o nadzór nad sprawą brutalnego zabójstwa 16-letniego Eryka z Zamościa – i dodał: - Młodzi zwyrodnialcy w biały dzień skatowali bezbronnego nastolatka. Zrobię wszystko, żeby oprawcy zostali surowo osądzeni. Za takie czyny powinna być kara śmierci.

Zwróciłem się do Prokuratora Krajowego o nadzór nad sprawą brutalnego zabójstwa 16-letniego Eryka z Zamościa. Młodzi zwyrodnialcy w biały dzień skatowali bezbronnego nastolatka. Zrobię wszystko, żeby oprawcy zostali surowo osądzeni. Za takie czyny powinna być kara śmierci. pic.twitter.com/2hX6U9cYQO — Marcin Romanowski (@MarRomanowski) March 3, 2023

Zaznaczmy, że Marcin Romanowski w ostatnich wyborach parlamentarnych bez powodzenia kandydował do Sejmu z okręgu obejmującego Zamość.