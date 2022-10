Co piąty pacjent chory na raka umiera z głodu. W Lublinie studenci będą się uczyć na fantomach

– Żywienie jest absolutnie nieodłącznym elementem leczenia pacjentów, tak ważnym jak farmakologia – przyznaje prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uczelnia dysponująca nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej wczoraj dostała sześć fantomów imitujących pacjentów dorosłych i pediatrycznych.

– Na tych fantomach przyszli lekarze będą się uczyć interwencji żywieniowej, czyli jak zakładać sondę nosowo-żołądkową. Jak zakładać dostęp żywieniowy do żołądka lub jelita w sytuacji, gdy niezbędne jest wdrożenie żywienia dojelitowego – mówi Anna Cywińska.

– Żyjemy w XXI wieku i w tym XXI wieku co piąty pacjent chorujący na nowotwór, nie umiera z powodu choroby zasadniczej, a z głodu. Z powodu niedożywienia, z powodu wycieńczenia organizmu – dodaje prezes fundacji. – Około 30 proc. pacjentów w momencie przyjęcia do szpitala jest niedożywionych. W trakcie hospitalizacji ten stan niedożywienia tylko się pogłębia, a co za tym idzie leczenie i rekonwalescencja przebiegają dłużej i obarczone są licznymi powikłaniami. Dlatego powstał program szerzenia wiedzy wśród kadry medycznej na temat tego jak ważne jest żywienie w procesie leczenia i rekonwalescencji – przekonuje Cywińska.

– Opieka nad pacjentem i leczenie żywieniowe ma aspekt interprofesjonalny. My takie szkolenie jako pierwsi w Polsce będziemy wspólnie prowadzić z kierunkiem lekarskim i dietetyką – dodaje prof. Kamil Torres, prorektor UM ds. kształcenia i dydaktyki.

Oprócz Centrum Symulacji Medycznej w działania w zakresie szkolenia studentów odnośnie żywienia włączy się także Pracownia Dietetyki Klinicznej, która powstanie w PSK 4.