Specjaliści radzą jak daleko odstawić sól

Ósmoklasisto, to czas na decyzję. Szkoły w Lubelskiem już wiedzą, ile osób przyjmą

Pierwsze szkoły ponadpodstawowe powiedziały właśnie, ile osób i na jakich kierunkach lub w jakich zawodach będą uczyły do września. Na te informacje czekają wszyscy ósmoklasiści! W tym tygodniu mogą oni też dzwonić do doradców zawodowych. A kiedy muszą złożyć wniosek o przyjęcie do liceum, technikum lub szkoły branżowej?