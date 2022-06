Jak dbać o zęby dziecka i kiedy pierwszy raz pójść do dentysty. Biała niedziela w Lublinie

– Rodzice powinni się zainteresować zdrowiem zębów dzieci jak najwcześniej – mówi Klaudia Lulek, studentka IV roku stomatologii, która dodaje, że warto myć już nawet dziąsła, kiedy dziecko nie ma jeszcze zębów. Są specjalne nakładki na palce i pasty, które można do tego stosować.

– Warto też pójść do dentysty, który opowie jak dbać o zęby. I warto to zrobić jeszcze przed wyrżnięciem się ząbków. Potem sukcesywnie warto chodzić do stomatologa i przyzwyczajać dziecko do wizyt, żeby się nie bało – radzi Klaudia Lulek.

Bo dentysta często nie jest ulubionym miejscem dla dziecka. – Głównie dlatego, że to rodzice boją się dentysty. I zarażają tym swoje dzieci, a nawet straszą mówiąc: myj zęby, bo jak nie to pójdziesz dentysty. Im dłużej się czeka z pierwszą wizytą tym gorzej, bo jeżeli coś się tam zbiera, to robi się próchnica i ubytek. A później rzeczywiście to leczenie boli. Dlatego trzeba iść wcześniej do dentysty, żeby stosować profilaktykę, np. polakierować ząbki u dziecka, założyć laki w głębokie bruzdy – dodaje studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

„Biała Niedziela. Studenci mieszkańcom” to cykliczna akcja organizowana przez studentów Uniwersytetu Medycznego. W niedzielę na placu Litewskim w Lublinie można było zmierzyć sobie ciśnienie, poziom cukru we krwi, a nawet zrobić badanie EKG. Były też stoiska edukacyjne na temat udzielania pierwszej pomocy, samobadania piersi i jąder czy edukacji żywieniowej.