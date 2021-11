Po pacjentów przyjadą nowe karetki. Jedna trafi na Bronowice, druga do Annopola

To dwa zabudowane ambulanse sanitarne typu C na bazie samochodów Mercedes-Benz Sprinter 319, które mają zastąpić najstarsze karetki. Ich wyposażenie to m.in. nosze główne i transporter pod nosze, deska ortopedyczna dla dorosłych, defibrylator, pompa infuzyjna strzykawkowa. Mogą przewozić maksymalnie cztery osoby wraz z kierowcą oraz jedną osobę w pozycji leżącej - na noszach lub fotelu kardiologicznym. Jak zapewnia pogotowie, nowy zakup ma skrócić czas dojazdu do pacjentów i zwiększyć liczbę takich wyjazdów.

Nowe ambulanse będą stacjonować w filii w Kraśniku (punkt wyjazdowy w Annopolu) oraz w Podstacji Bronowice w Lublinie.

W ramach tego unijnego projektu lubelskie pogotowie kupiło też środki ochrony indywidualnej m.in. kombinezony, maski i rękawiczki.