Pokrzywka to choroba groźniejsza niż myślimy. "Świadomość cały czas jest zbyt mała"

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokrzywki, która najczęściej kojarzy się z mało groźną wysypką. Czym naprawdę jest ta choroba?

– Faktycznie świadomość dotycząca tej choroby cały czas jest zbyt mała. Tymczasem może ona mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet – w skrajnych przypadkach – dla życia. Do objawów pokrzywki należy obecność na skórze bardzo swędzących i piekących bąbli. Około 20 proc. populacji na świecie doświadcza ostrej postaci pokrzywki w różnych okresch swojego życia. Przyczyny mogą być bardzo różne, np. leki, czynniki pokarmowe, ukąszenia owadów błonkoskrzydłych, infekcje czy zakażenia pasożytami. Oprócz bąbli na skórze, mogą pojawić się także obrzęki powiek, warg, czy górnych dróg oddechowych, co może stanowić zagrożenie życia i wymaga udzielenia natychmiastowej specjalistycznej pomocy. W ostrym przebiegu pokrzywki objawy choroby bardzo dobrze poddają się leczeniu i ustępują maksymalnie do 6 tygodni.

Międzynarodowy Dzień Pokrzywki obchodzimy każdego roku w dniu 1 października. Służy on przede wszystkim popularyzacji wiedzy na temat tej choroby oraz akcji prozdrowotnych, które mają ułatwić dostęp do specjalisty chorym na przewlekłą pokrzywkę. Tego dnia w ambulatorium Kliniki Dermatologii SPSK1 będzie można skorzystać z bezpłatnej konsultacji ze specjalistą. Pacjenci mogą zapisywać się pod nr tel. 81 532 36 47 w godz. 8-15. Wymagane jest skierowanie do poradni dermatologicznej. Jeśli zainteresowanie będzie duże, oczywiście przedłużymy naszą akcję.

Jak długo walczy się z objawami przewlekłej pokrzywki?

– Przewlekła pokrzywka trwa powyżej 6 tygodni. Objawy mogą utrzymywać się kilka miesięcy lub lat, a niekiedy nawet przez całe życie. To bąble, silny świąd, pieczenie i ból. Nie obserwuje się szczególnych predyspozycji, które zwiększałyby ryzyko zachorowania na przewlekłą postać. Choroba może pojawić się zarówno u dzieci jak i osób dorosłych, nieco częściej u kobiet. U około 20 proc. chorych na pokrzywkę przewlekłą udaje się zdefiniować czynnik wywołujący zmiany chorobowe i wtedy mówimy o pokrzywce wywołanej. W pozostałych przypadkach niestety nie udaje się go zdefiniować i wówczas mówimy o przewlekłej pokrzywce spontanicznej.

Co może wywołać przewlekłą postać pokrzywki?

– Przyczyny mogą być bardzo różne. To może być między innymi miejscowy ucisk spowodowany noszeniem torby na ramieniu czy ucisk ubrania, oziębienie lub ocieplenie skóry, spocenie się podczas wysiłku fizycznego czy kontakt z wodą.

Jak to można leczyć i na jakie efekty może liczyć pacjent?

– W ciągu ostatnich kilku lat zmieniały się wytyczne europejskie co do tego, jak diagnozować i leczyć chorych na pokrzywkę. Obecnie w leczeniu stosujemy leki przeciwhistaminowe w standardowej dawce przez okres 2-4 tygodni. Jeśli zalecona dawka nie przynosi efektu, zwiększamy ją do czterech tabletek na dobę, przy czym leczenie powinno odbywać się w sposób ciągły. Jeśli objawy choroby nie ustępują, a jej aktywność jest bardzo wysoka, włączamy terapię biologiczną. Pacjent otrzymuje nowoczesny lek zawierający przeciwciała monoklonalne. Terapia jest bardzo skuteczna i prowadzi do ustąpienia objawów choroby.