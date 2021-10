Każdy mieszkaniec Lublina w wieku 30 plus zna ten adres. Jak udało im się przetrwać tyle czasu?

Trudny czas

Mimo tak długiej historii „Ady” nikt z pracowników i właścicieli nie był przygotowany na to, co przyniosła ze sobą epidemia.

- To było zaskoczenie nie tylko związane z troską o własne zdrowie i kondycję bliskich, ale też bardzo poważne wyzwanie biznesowe – przyznaje Żaneta Grądziel. - Tak jak większość osób nie wiedzieliśmy, co będzie dalej i co może się wydarzyć, ale to co u nas zadziało, to zbudowanie długoletnich więzi z klientkami. Na początku epidemii wszyscy pragnęliśmy kontaktu z drugim człowiekiem i to się czuło. Dlatego pracujące u nas doradczynie dzwoniły do stałych klientek. Nie rozmawiały jednak o tym, co jest w sklepie i co warto kupić, ale po prostu pytały, co u nich słychać w tak trudnym dla nas wszystkich czasie. Wyszłyśmy z założenia, że biznes to nie tylko pieniądze. Dużo ważniejsze jest wzajemne wspieranie się.

Po kilku tygodniach wraz ze zmianą zagrożeń i panujących obostrzeń sklep zaczął zapraszać klientki na prywatne zakupy. Kobiety umawiały się na konkretny dzień i godzinę, kiedy to sklep otwierano tylko dla nich.

- Klientki bardzo szybko nazwały ten rytuał „bezpiecznymi zakupami”. Zapewniałyśmy im bezpieczeństwo, możliwość celebrowania zakupów, ale też stawiałyśmy na kontakt międzyludzki, tak bardzo potrzebny w tym trudnym czasie – mówi pani menadżer. Nie chce jednak zdradzić, ile osób zdecydowało się na taką wizytę. To tajemnica handlowa. - Mogę za to powiedzieć, że dla nas to miejsce to coś więcej niż sklep czy biznes. To miejsce spotkań z ludźmi, wymiany zdań, wzajemnej inspiracji. U nas zakupy to tylko pretekst do spotkania i czerpania siły. Epidemia jeszcze bardziej nam to pokazała i jednocześnie zmobilizowała, żeby zrobić kolejny śmiały krok do przodu. Rozszerzamy swoją ofertę o rzeczy, które uważamy za wartościowe i po prostu piękne. Zdradzić mogę, że są to naturalne kosmetyki, książki, rośliny i świece. Jeśli sytuacja znowu ograniczy ludzi do pozostania w domu to chcemy, by spotkanie z nami było formą ukojenia, relaksu, a także sprawiania sobie i najbliższym przyjemności z zakupów. Zachęcamy do tego, by zwolnić.