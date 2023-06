Duża firma z Lublina zaczyna dużą rekrutację. Kogo szukają?

MM Lublin Sp. zo.o. zatrudnia ok. 280 pracowników. Czym się zajmuje?

– Zajmujemy się produkcją opakowań kartonowych z nadrukiem oraz etykiet samoprzylepnych dla branży kosmetycznej i farmaceu- tycznej. Pierwsze dwa lata działaliśmy tylko w druku offsetowym, jednak w 2005 roku rozszerzyliśmy działalność również o druk fleksograficzny – opowiada Piotr Nowak, HR Manager zakładu MM Lublin. – Żeby najłatwiej opisać to, czym się zajmujemy, proszę wyobrazić sobie wizytę w drogerii bądź aptece. Kupujemy krem, szampon, perfumy lub inne kosmetyki i wyroby farmaceutyczne, które mają etykietę lub są zapakowane w kartonik. To właśnie na tego typu produkty drukujemy kartoniki i etykiety, ponieważ w tym od wielu lat specjalizujemy się w naszym zakładzie MM Lublin.

W ubiegłym roku zakład produkcyjny został przejęty przez austriacki MayrMelnholf. To międzynarodowy koncern będący liderem branży opakowaniowej, posiadający ok. 70 zakładów na całym świecie. MM Group jest przy tym nadal w dużej mierze firmą rodzinną, ponieważ w prywatnych rękach znajduje się ok. 60 procent udziałów. Pozostałe akcje są dostępne w wolnym obrocie na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Wiener Börse).

Nowy właściciel bardzo szybko dostrzegł potencjał zakładu w Lublinie i planuje w nim szereg istotnych inwestycji. Firma ma już za sobą zakup nowych maszyn oraz kolejnej hali produkcyjnej, a co za tym idzie, ruszył nabór nowych pracowników. Po mieście jeżdżą już autobusy z informacjami mówiącymi o tym, że prowadzona jest rekrutacja. Poszukiwani są m. in. drukarze, operatorzy maszyn oraz inne osoby posiadające doświadczenie w zakładach produkcyjnych.

– Poszukujemy ludzi ambitnych, którzy chcą spróbować swoich sił w branży poligraficznej – tłumaczy Piotr Nowak. – Możemy im zaoferować naprawdę wiele. Po pierwsze, możliwość awansu zawodowego, udział w szkoleniach lub dofinansowanie do nauki języka obcego. Dzisiejszy trzon zakładu, czyli nasza kadra kierownicza, to wieloletni pracownicy, którzy mimo że zaczynali od najniższych stanowisk, dziś zarządzają całymi zespołami i procesami. Każdy nowy pracownik przechodzi dedykowany program wdrożenia, co pozwala mu w pierwszych dniach pracy dobrze poznać kulturę organizacyjną, zwyczaje panujące w firmie oraz procedury i standardy. Po drugie, to stabilność zatrudnienia w oparciu o pewną, stałą umowę. Po trzecie wreszcie, firma posiada szeroki pakiet benefitów skierowanych do pracowników. Nasi pracownicy w ramach benefitów otrzymują m.in. świadczenia z ZFŚS (świąteczne upominki dla dzieci, karty okolicznościowe dla pracowników zasilone środkami z okazji świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia, dopłaty do aktywności sportowo-kulturalnych oraz zapomogi w sytuacjach losowych). Każdy z pracowników jest uprawiony do dołączenia do programu prywatnej opieki medycznej dofinansowywanej przez pracodawcę. Istnieje również możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie oraz otrzymania nagród w programie rekomendacji nowych pracowników. Organizujemy również spotkania integracyjne dla pracowników i ich rodzin, a w każdą środę na stołówki dostarczane są świeże owoce. Firma czuje się odpowiedzialna za swoich pracowników, a bezpieczeństwo codziennej pracy ma bezwzględny priorytet. Dbamy też o balans pomiędzy pracą, a życiem prywatnym przez co m.in. wdrożyliśmy w biurach pracę hybrydową. Każdy z naszych pracowników ma bezpłatny dostęp do Programu Wsparcia Pracowników, w ramach którego można skorzystać z pomocy psychologicznej, prawnej i doradztwa finansowego.