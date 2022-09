Każdy w Lublinie zna ich reklamy. Jak zaczynały Dywany Łuszczów?

Kiedy powstała firma?

– Początki działalności firmy sięgają 1995 roku. Głównym kanałem sprzedaży była wówczas sprzedaż hurtowa. Po paru latach zrezygnowaliśmy z tego typu działalności i postawiliśmy na rozwój własnych sklepów detalicznych. 18 lat temu, jako jedna z pierwszych firm w branży, zaczęliśmy sprzedawać również w internecie. Ponieważ kilka lat temu wróciliśmy również do sprzedaży hurtowej można dziś śmiało powiedzieć, że firma opiera się na trzech filarach jakimi są sprzedaż internetowa, tradycyjne sklepy detaliczne oraz sprzedaż hurtowa.

Zdarzały się wam trudniejsze momenty?

– Na szczęście do tej pory omijały nas duże kryzysy i poważne problemy. Oczywiście zdarzały się słabsze okresy działalności, jednak zazwyczaj wszystkie decyzje biznesowe podejmowaliśmy ostrożnie i stawialiśmy na stopniowy i bezpieczny rozwój.

Czy dywanami rządzą mody?

– Zdecydowanie tak! Dywan to końcowy element wystroju wnętrza i musi pasować do całej reszty. Najpierw wybieramy kolor ścian, rodzaj mebli oraz kanapy, a dopiero potem rozglądamy się za dodatkami, do których zaliczają się właśnie dywany. Dlatego staramy się obserwować całą branżę wyposażenia wnętrz sprawdzając co nowego zyskuje popularność, żeby w odpowiednim momencie przygotować właściwe propozycje dla naszych klientów. Dzisiaj bardzo modne są na przykład dywany w stylu glamour, ale w naszej ofercie można znaleźć wzory każdego typu, od tradycyjnych wełnianych wzorów z rozetą, po nowoczesne dywany w kolorze butelkowej zieleni lub z wieloma motywami florystycznymi.

Jak wygląda projektowanie i produkcja?

– Projektujemy w programie graficznym. W zależności od tego jaki rodzaj dywanu jest produkowany możemy sobie pozwolić na różne kombinacje wzornicze. Cały czas musimy jednak pamiętać, że liczba kolorów przędzy, którą możemy wykorzystać w konkretnym dywanie jest ograniczona zazwyczaj do kilku kolorów. Naszym celem jest więc stworzenie kombinacji wzorniczo–kolorystycznej w odpowiedniej jakości. O sukcesie konkretnego wyrobu decydują detale. W każdej kolekcji tworzymy kilkanaście wzorów, często bardzo zbliżonych do siebie. Na koniec jeden wzór staje się hitem, a inne, które są bardzo podobne, zupełnie nie cieszy się popularnością. Na szczęście dzięki temu, że działamy na rynku od wielu lat, udaje nam się przygotować więcej udanych produktów.

Co w tej chwili sprzedaje się najlepiej?

– W ostatnim sezonie bardzo popularne były dywany w stylu glamour. W okresie letnim coraz więcej osób szuka też dywanów outdoorowych, które z powodzeniem można użytkować na balkonach czy tarasach.

Czy sprzedaż internetowa rośnie, czy klienci wolą kupować w sklepie żeby móc dotknąć dywan przed zakupem?

– Sprzedaż internetowa z roku na rok stopniowo rośnie. W 2020 i 2021 roku mieliśmy duże wzrosty spowodowane pandemią. Wszyscy wtedy spędzaliśmy dużo czasu w domach i wiele osób postanowiło odświeżyć wnętrza swoich mieszkań. Teraz to się nieco zmieniło. W sklepach stacjonarnych cały czas obserwujemy bardzo podobną liczbę klientów. Punkty te działają od wielu lat i są dobrze znane wśród okolicznych mieszkańców dlatego wiele osób wciąż decyduje się na zakup w sposób tradycyjny. Zakładamy jednak, że w kolejnych latach udział sprzedaży internetowej będzie rósł. Niedługo swoje mieszkania zaczną urządzać osoby urodzone po 2000 roku, a więc pokolenie przyzwyczajone, że wszystko da się załatwić przez internet.

Jakie są perspektywy dla branży i dla samych Dywanów Łuszczów?

– Perspektywa najbliższych paru miesięcy nie wygląda zbyt optymistycznie. Sytuacja ekonomiczna w kraju i w całym regionie nie jest zbyt dobra. Dywan nie jest przy tym zdecydowanie produktem pierwszej potrzeby, a raczej znajduje się na końcu listy naszych potrzeb. Staramy się więc patrzeć do przodu w perspektywie kilka najbliższych lat. Dlatego jesteśmy raczej dobrej myśli i liczymy na to, że za jakiś czas wrócą bardziej stabilne czasy. Czasy, w których ludzie będą chętniej dokonywali zakupów dodatków do wnętrz.

