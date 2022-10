Złota Setka 2021. Najważniejszy ranking biznesowy Lubelszczyny. Lista 100 firm

To już XXVI edycja Złotej Setki, czyli najbardziej prestiżowego rankingu gospodarczego na Lubelszczyźnie. Budując to zestawienie opieraliśmy się na wynikach osiągniętych przez firmy w 2021 roku. Zwycięzcą rankingu oraz firmą, która zdobyła I miejsca w kategoriach: „Duża Firma”, „Największy inwestor”, „Firma usługowa”, „Najwyższy zysk brutto” oraz „Najwyższy zysk netto” jest PGE Dystrybucja SA w Lublinie. Jej przychody to 6632199,85 (w tys. złotych).

ZŁOTA SETKA 2021 - POBIERZ PEŁNY RANKING NAJLEPSZYCH FIRM LUBELSZCZYZNY

II miejsce w Rankingu Najlepszych Firm Lubelszczyzny oraz I miejsce w kategoriach „Przemysł” i „Największy eksporter” zajęła Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. (5504039 tys. zł).

III miejsce w rankingu oraz I miejsce w kategoriach „Handel” i „Największy pracodawca” zajęła Stokrotka Sp. z o.o. (4963819,67 tys. zł).

Kto jeszcze trafił do pierwszej dziesiątki? Czwarte miejsce należy do Lubelskiego Węgla Bogdanka SA, na piątej pozycji uplasowało się Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe Standard sp. z o.o., na szóstym miejscu Plastic Omnium Auto Inergy Poland sp. z o.o.