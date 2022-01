Jak funkcjonalnie zaplanować oświetlenie przedpokoju i klatki schodowej?

Schody w pełnym blasku – jakie oświetlenie wybrać?

Klatka schodowa w domu jednorodzinnym – to właśnie z nią mamy najczęściej problem podczas projektowania aranżacji. Bardzo często przez długi czas pozostaje ona surowa, a my nie mamy pojęcia, jak ją odpowiednio udekorować. Poza wyborem odpowiedniego wykończenia schodów, niezwykle istotne będzie także jej oświetlenie. Jest ono bowiem ważne nie tylko dla komfortu, ale i bezpieczeństwa mieszkańców. Jak zatem oświetlić schody? Istnieje na to wiele sposobów.

Najczęściej stosowane jest oświetlenie sufitowe lub ścienne. Wybierając odpowiednią lampę sufitową, zwróćmy jednak uwagę, aby miała wystarczającą ilość źródeł światła i moc. Nierzadko bowiem zdarza się, że stawiamy na zwykłe lampy przeznaczone do małych pomieszczeń. Okazuje się jednak, że takie oświetlenie często jest niewystarczające, aby objąć całą klatkę schodową. Decydując się na zakup oświetlenia sufitowego, dopasujmy zatem jego wielkość. Lampa powinna być nieco większa niż tradycyjne oświetlenie pokojowe. Doskonale sprawdzą się tu zatem większe plafony sufitowe. Jest to rodzaj bardzo wszechstronnego oświetlenia, dlatego świetnie spełni swoją funkcję na każdej klatce schodowej – zarówno tej niewielkiej, jak i szerokiej, prowadzącej na poddasze. Jeśli poszukujemy bardziej efektownych rozwiązań, strzałem w dziesiątkę będą długie wiszące lampy np. ze szklanymi lub metalowymi kloszami. Można również postawić na oświetlenie ścienne w postaci kilku kinkietów o dekoracyjnym charakterze, które pozwolą na optymalne doświetlenie przestrzeni. Jednym z ciekawszych nowoczesnych rozwiązań jest równomierne rozłożenie w ścianie niewielkich halogenów, mniej więcej na wysokości stopni. Możemy także zastosować efektowne listwy LED przy stopniach. Taki rodzaj oświetlenia jest intymny, nie pobiera dużo prądu, a przy tym stwarza niesamowity klimat.

Co ważne, włącznik światła do klatki schodowej powinien mieścić się zarówno na piętrze, jak i na parterze domu, ale o tym za chwilę.

Łącznik schodowy – jakie spełnia zadanie?

Łącznik schodowy to niezwykle ważny element w wyposażeniu klatki schodowej. Jego główne zastosowanie to sterowanie oświetleniem schodów z różnych kondygnacji. Dodanie do instalacji łącznika krzyżowego umożliwi sterowanie oświetleniem z większej ilości miejsc. Jest to niezwykle popularne rozwiązanie w przypadku półpięter oraz klatek schodowych.

Łącznik jest zatem nieodłączną częścią klatki schodowej w każdym domu jednorodzinnym. Jeżeli chcemy włączyć oraz wyłączyć światło z dwóch różnych miejsc, wystarczy, że zaopatrzymy się w jedną parę łączników schodowych. Takie instalacje warto jednak zostawić wykwalifikowanym elektrykom.

Przedpokój i klatka schodowa a funkcjonalne oświetlenie

Mówiąc o funkcjonalnym oświetleniu, warto zastosować rozwiązania smart. Mowa tu nie tylko o tradycyjnych żarówkach sterowanych za pomocą pilota, ale i o żarówkach z czujnikiem ruchu. Takie rozwiązanie jest nie tylko nowoczesne, lecz także niezwykle praktyczne. Przydaje się ono szczególnie nocą, kiedy w półśnie chcemy np. skorzystać z toalety. Co ciekawe, ułatwi nam nie tylko dotarcie do łazienki, ale i będzie stanowić gwarancję, że światła samoistnie wyłączą się, kiedy nie wykryją ruchu. To idealne rozwiązanie dla zapominalskich, a także ułatwienie np. podczas wnoszenia ciężkich toreb z zakupami do domu. Niezwykle chętnie wybieranym rozwiązaniem jest również sterowanie oświetleniem za pomocą telefonu. Wiele sklepów elektrycznych posiada w swoim asortymencie żarówki dostosowane do takich potrzeb. Jeśli zaś decydujecie się na tradycyjne włączniki, pamiętajcie, by zamontować je w pobliżu drzwi wejściowych, by szybko i wygodnie zapalić światło po wejściu do domu.

Funkcjonalne oświetlenie na przedpokoju obejmuje także lampy nad lustro zwykle umiejscowione w tej części domu. To właśnie w nim możemy przejrzeć się ostatni raz, wychodząc z domu, poprawić makijaż czy fryzurę. Pamiętajmy, aby lampa była odpowiednio dopasowana do wielkości lustra oraz rzucała odpowiedniej mocy i barwy światło.

Oświetlenie przedpokoju i klatki schodowej – jakie błędy popełniamy najczęściej?

Wybierając oświetlenie na klatkę schodową i przedpokój, bardzo często popełniamy dwa błędy. Pierwszy z nich to niedopasowanie mocy oświetlenia do powierzchni korytarza. Drugi natomiast to wybieranie nieekonomicznych rozwiązań. Poszukując najlepszych metod oświetlenia tych dwóch pomieszczeń, warto zwrócić uwagę na lampy LED. Są one nie tylko znacznie bardziej energooszczędne i trwałe, ale i posiadają większą moc niż modele tradycyjne. Dzięki temu nie tylko poprawi się nasz komfort, ale i bezpieczeństwo podczas poruszania się po schodach.