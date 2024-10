Jak urządzić mały salon, by był przytulny i funkcjonalny?

Jasne kolory powiększają przestrzeń

Do małego salonu warto wybierać takie kolory, które optycznie powiększają przestrzeń. Najczęściej wybieranym kolorem ścian jest biel, która odbija światło. Dzięki temu pomieszczenie wydaje się być większe i bardziej przestronne. Alternatywą dla klasycznej bieli mogą być też odcienie kremowego, które dodadzą wnętrzu ciepła. Wolisz kolor szary? To także trafiony wybór. Szarość jest neutralna i elegancka, a do tego świetnie komponuje się z wnętrzami w stylu nowoczesnym.

Także w przypadku mebli i dodatków warto stawiać na jasne barwy. Kolory pastelowe, takie jak miętowy, jasny błękit czy pudrowy róż są delikatne i dodają świeżości. Nie przytłaczają małego pomieszczenia, a do tego idealnie komponują się z bielą i drewnem. Jeżeli chcesz optycznie powiększyć przestrzeń w pomieszczeniu, to nie możesz też zapomnieć o lustrach. Jest to jeden z najbardziej skutecznych trików na optyczne powiększenie małego salonu. Duże lustro możesz powiesić naprzeciwko okna, dzięki czemu będzie ono odbijać naturalne światło.

Wybierz odpowiednie meble

Meble powinny być przede wszystkim proporcjonalne do wielkości pomieszczenia. W małym salonie z pewnością świetnie sprawdzą się proste meble o smukłych liniach, bez dodatkowych zdobień. Mogą być to na przykład lekkie stoliki z cienkimi nogami lub ażurowe półki, które nie będą przytłaczać wnętrza. Warto stawiać także na meble wielofunkcyjne, które dodatkowo posiadają funkcję przechowywania. Jeżeli planujesz zakup takich mebli, to zajrzyj na stronę https://vivagarden.pl/. Znajdziesz tam wiele inspiracji.

W salonie z pewnością znajdzie się także miejsce na wypoczynek. Przy wyborze kanapy czy też sofy, warto zwrócić uwagę na parę istotnych czynników. Przede wszystkim powinna ona wizualnie wpisywać się w aranżację pomieszczenia. Warto więc zdecydować się na kompaktowy i wielofunkcyjny mebel, który nie zajmie dużo miejsca. Rozkładana sofa, która może służyć jako dodatkowe miejsce do spania, to idealne rozwiązanie do małego salonu.

Oświetlenie kluczem do sukcesu

Odpowiednie oświetlenie małego pomieszczenia jest bardzo ważną kwestią. Niewielki salon wymaga bowiem dobrego oświetlenia, aby nie wydawał się ciasny i ponury. Głównym źródłem światła jest zazwyczaj oświetlenie sufitowe. W przypadku małego salonu dobrym rozwiązaniem będą plafony, małe żyrandole, a także lampy sufitowe z kilkoma ramionami, dzięki którym można skierować światło w różne strony pomieszczenia.

Oprócz lampy sufitowej można także zastosować lampy stojące, lampy stołowe oraz kinkiety. Ciekawym wyborem może okazać się także nowoczesne oświetlenie LED w postaci taśm LED lub listew świetlnych. Warto wybierać takie oprawy oświetleniowe, które dodatkowo będą także pełnić funkcję dekoracyjną.