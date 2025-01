Nie masz TV, a chcesz być na bieżąco? Rozwiązaniem jest telewizja internetowa

Czym jest telewizja internetowa?

Czym tak właściwie jest telewizja internetowa? Najprościej mówiąc, to usługa, dzięki której możesz oglądać wybrane programy online, np. w przeglądarce. W przeciwieństwie do jej klasycznych odpowiedników – TV naziemnej, kablowej czy satelitarnej – ta internetowa nie wymaga ani anteny, ani dekodera. Wystarczy dostęp do sieci i urządzenie, na którym będziesz oglądać telewizję. Nie musi być to nawet komputer, bo równie znakomicie sprawdzi się smartfon, tablet czy nawet Smart TV, jeśli nie chcesz rezygnować z samego odbiornika.

Platformy oferujące telewizję internetową, takie jak Pilot WP, udostępniają szeroką gamę kanałów na żywo, a także treści na żądanie (VOD). Dzięki temu możesz śledzić wydarzenia na bieżąco lub wrócić do ulubionych programów w dogodnym momencie.

Jakie są zalety telewizji internetowej?

Jakie zalety ma telewizja internetowa? Oto najważniejsze z nich:

Dostępność w dowolnym miejscu – największą zaletą telewizji internetowej jest jej mobilność. Możesz oglądać ulubione programy w domu, w podróży, na urlopie czy w czasie przerwy w pracy. Jedyne, czego potrzebujesz, to połączenie z Internetem.

– największą zaletą telewizji internetowej jest jej mobilność. Możesz oglądać ulubione programy w domu, w podróży, na urlopie czy w czasie przerwy w pracy. Jedyne, czego potrzebujesz, to połączenie z Internetem. Brak konieczności posiadania telewizora – dzięki telewizji internetowej możesz zrezygnować z tradycyjnego odbiornika. Wystarczy komputer, tablet lub smartfon. To z kolei pozwala zaoszczędzić pieniądze i zyskać więcej wolnego miejsca w domu.

– dzięki telewizji internetowej możesz zrezygnować z tradycyjnego odbiornika. Wystarczy komputer, tablet lub smartfon. To z kolei pozwala zaoszczędzić pieniądze i zyskać więcej wolnego miejsca w domu. Duży wybór treści – platformy telewizji internetowej oferują dostęp do kanałów informacyjnych, sportowych, filmowych, muzycznych i innych. Możesz wybierać spośród wielu propozycji, dopasowując ofertę do swoich zainteresowań.

Programy dostępne w telewizji internetowej – sprawdź ofertę

Korzystając z telewizji internetowej, otrzymujesz dostęp nawet do ponad 100 kanałów na żywo, emitowanych w jakości HD i Full HD. To np. TVP online, TVP 2, Polsat, TV 4, TVN czy TVN24. Oprócz nich możesz oglądać inne programy – TV Puls, Comedy Central, Eleven Sports 1, Paramount Network, National Geographic, a także kanały telewizji regionalnej i zagraniczne, np. TVP Warszawa czy Sky News.

Jak zacząć korzystać z telewizji internetowej?

Tak naprawdę możesz zacząć korzystać z telewizji internetowej już teraz. Najważniejsze, aby wybrać odpowiednią platformę. Jedną z najpopularniejszych opcji jest Pilot WP – nowoczesna usługa, dzięki której możesz oglądać część programów całkowicie za darmo. Działa ona nie tylko na smartfonach, tabletach i komputerach, ale także na urządzeniach Apple TV i Android TV oraz telewizorach znanych marek – LG, Samsung czy Panasonic.

Jeżeli zależy Ci na dostępie do wszystkich kanałów i braku reklam, możesz zdecydować się na jeden z pakietów premium. Co istotne, nie musisz podpisywać umowy na długi czas. Zamiast tego Pilot WP daje możliwość aktywacji i anulowania usługi w dowolnym momencie i bez żadnych kar umownych.

Wykupując telewizję online, upewnij się, że Twój internet ma odpowiednią prędkość, aby uniknąć ewentualnych problemów z zacinającym się obrazem. Natomiast jeśli chcesz oglądać TV na telefonie lub tablecie – pobierz dedykowaną aplikację.