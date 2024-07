Powstaniec 1863 - film o powstaniu styczniowym dostępny w CANAL+ online i w CANAL+ Premium

Wraz z rozpoczynającym filmową opowieść weteranem widz przenosi się do niespokojnych czasów zaborów. W obliczu branek do carskiego wojska i kolejnych represji zrodził się pomysł organizacji powstania, a ksiądz Brzóska stanął na czele oddziału, który przeprowadzał ataki na rosyjski garnizon wojskowy.

Stanisław Brzóska pochodził z rodziny szlacheckiej, która to wpłynęła na jego poglądy i postrzeganie świata. Urodził się 30 grudnia 1832 roku, a w wieku 26 lat otrzymał święcenia. Swoją kapłańską posługę rozpoczął głosząc słowo boże na podlaskich parafiach. W wyniku splotu wydarzeń, w 1863 roku stanął na czele najdłużej walczącego oddziału powstania styczniowego, za co został mianowany oficerem i naczelnym kapelanem powstania. Rosjanie nie dawali mu spokoju i wytrwale tropili, z cesarskim oficeremManiukiną, zwanym „Katem Podlasia”, na czele. „Duch”, bo tak nazwali go Rosjanie, przez blisko dwa lata powstania pozostawał nieuchwytny. Pojmanyi publicznie stracony 23 maja 1865 roku.

Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada Tadeusz Syka. Główne role zagrali Sebastian Fabijański i Daniel Olbrychski. W obsadzie znaleźli się również: Cezary Pazura, Olgierd Łukaszewicz, Karolina Szymczak, Marcin Kwaśny, Ksawery Szlenkier, Mariusz Drężek, Eryk Biedunkiewicz, Wiaczesław Boguszewski oraz Ewa Szykulska. Za utwór promujący film odpowiedzialna była Sanah, która nagrała piosenkę „Na grobie rycerz”.

„Powstaniec 1863” – gdzie obejrzeć?

