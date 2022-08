Biuro w stylu loftowym - jak je urządzić?

Styl ten zachwyca między innymi ze względu na swoje detale i niezwykle nowoczesny minimalizm. Ten ostatni może być szczególnie ważny z perspektywy pracownika. Czyste wnętrze bez bałaganu to idealne środowisko pracy, które sprzyja skupieniu i nie rozprasza. Jak więc urządzić biuro w stylu loftowym?

Czym charakteryzują się wnętrza w stylu loftowym?

Trend ten jest prosty, gdyż chodzi w nim przede wszystkim o stworzenie przestrzeni, która zawiera drewno i metal oraz kontrastuje te dwa zestawione ze sobą materiały. Zazwyczaj wykorzystuje się tu naturalne materiały i aranżuje tak, by można je było wykorzystać do stworzenia wygodnej przestrzeni roboczej. Wnętrza w stylu industrialnym mogą przypominać stare magazyny. W tym wszystkim jest jednak dodatkowy element luksusu i przede wszystkim praktyczności. Styl loftowy z pewnością nie jest dla każdego. Dla niektórych może wydawać się pusty i zimny. Jednak w przypadku przestrzeni biurowej może być praktyczny i oferować atmosferę , która sprzyja produktywności. Co więcej, styl loftowy jest uporządkowany, prosty i pozwala skupić się na pracy, gdyż nie mamy tu do czynienia z dużą ilością rozpraszających nas elementów.

Jakie korzyści płyną z urządzenia biura w stylu loftowym?

Przestrzeń biurowa w stylu loftowym ma bardzo dużo zalet, które doceni każdy pracownik. Styl ten promuje czyste środowisko pracy z minimalną ilością mebli. Dzięki temu zyskujemy środowisko wolne od bałaganu. Meble, które zdobią taką przestrzeń są proste i praktyczne, bez zbędnych ozdób i elementów. Co więcej, wykorzystuje się tu naturalne surowce jak drewno i metal, a to pasuje do natury człowieka. Styl loftowy to również chłodne i uspokajające palety kolorów, które pozwalają się wyciszyć i skupić. Trend ten to przede wszystkim otwarta przestrzeń robocza, która sprzyja współpracy i kontaktom w zespole pracowników. Odbiór tego stylu zależy od osobistych preferencji. Zanim więc zdecydujemy się je zaaranżować w ten sposób, warto stworzyć wizualizację lub sprawdzić kilka inspiracji.

Jakie elementy pozwolą stworzyć biuro w stylu loftowym?

Wybierając kierunek, w którym chcemy podążać z wystrojem, warto jest poszukać źródeł inspiracji. Pomysły można zbierać między innymi z wizualizacji wnętrz czy ekspozycji sklepów meblowych. Każdy pomysł na inspirację jest dobry. Istnieje kilka kluczowych elementów stylu loftowego, których nie da się pominąć. Jednym z głównych elementów projektu jest włączenie odsłoniętych rur i belek. Może to sprawić wrażenie, że przestrzeń wygląda na niedokończoną. Taki jest jednak zamysł i ma on konkretny cel. Dzięki temu przestrzeń będzie wydawać się większa i jaśniejsza ze względu na wyższe sufity. Aby wnieść trochę życia do tego typu wnętrz biurowych, warto rozważyć wypełnienie loftu zielenią. Główną paletą barw są naturalne kolory. Zieleń będzie więc dobrym elementem kontrastującym i dodatkowo pasować będzie do elementów z drewna.

