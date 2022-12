Niestety, w niektórych przypadkach zderzamy się z niepoprawnie zaprojektowaną bądź wykonaną izolacją termiczną, która przyczynia się do nieprawidłowej regulacji temperatury. Odpowiedzią na wyeliminowanie tych niedogodności jest skorzystanie z firm świadczących kompleksowo usługi termoizolacyjne, począwszy od projektu do odbioru realizacji. W związku z tym warto wiedzieć, która metoda będzie godna uwagi i to też postaramy się Państwu omówić.

Ocieplanie domu styropianem

Jedną z najpopularniejszych metod jest ocieplanie domu styropianem, czyli w istocie polistyrenem ekspandowanym. To materiał, który posiada dobre właściwości izolacji termicznej, przez co świetnie nadaje się do stropów, ścian czy podłóg. W przypadku wykorzystania tego produktu najczęściej mamy do czynienia z płytami o wymiarach 100 x 50 cm oraz gęstości sięgającej nawet do 40 kg/m3. Alternatywą dla powyższej metody jest zastosowanie styropianu z dodatkami, takimi jak grafit. Poza tym, że nadają one charakterystyczny ciemny kolor, to przede wszystkim zwiększają właściwości izolacyjne. Ponadto, dzięki sposobowi produkcji jesteśmy w stanie ograniczyć straty cieplne.

Niestety, wybór polistyrenu ekspandowanego do ocieplenia domu ma również swoje wady. Przede wszystkim należy wskazać na podatność w kontekście zwiększonej wilgotności ścian. Zniwelowanie tego czynnika wymusza niejako zastosowanie bardziej wymagających prac budowlanych, co w konsekwencji przekłada się na wyższą cenę. W związku z tym, wiele osób rezygnuje z tej alternatywy.

Wełna mineralna czy styropian?

Kolejną chętnie stosowaną metodą podczas ocieplania domu jest ocieplanie za pomocą wełny mineralnej. To materiał, który charakteryzuje się zbliżonymi parametrami izolacyjnymi w porównaniu ze styropianem. Niemniej jednak dzięki lepszej sprężystości i paroprzepuszczalności, okazuje się bardziej przydatny, w szczególności podczas ocieplania starszych domów. Ponadto, wełna mineralna posiada dobre właściwości izolacyjne i jest odporna na działanie wysokich temperatur. Najlepsze odmiany, takie jak wełna skalna, są w stanie wytrzymać nawet do 1000 stopni Celsjusza.

To, że opisywany materiał jest szeroko wykorzystywany w pracach związanych z ociepleniem domu nie oznacza, że nie ma swoich słabych stron. Wełna mineralna jest stosunkowo ciężka i charakteryzuje się dość sporą nasiąkliwością w stosunku do opisywanego wcześniej styropianu. Jej podatność na zawilgocenie posiada również dodatkowe mankamenty. Wilgotna wełna traci swoje właściwości termoizolacyjne.

Ocieplanie celulozą metodą wdmuchiwania

Doskonałą alternatywą dla wspomnianych wcześniej propozycji jest ocieplanie celulozą. Jest to materiał, który pochodzi z recyklingu - z makulatury. Uzyskanie finalnego produktu w postaci granulatu wymaga jednak dość długiej obróbki. Dzięki temu, wełna celulozowa posiada wiele zalet, m.in. wysoką odporność na ogień i wilgoć, która jest widoczna w klasie odporności B-s2,d0. Dodatkowo, materiał jest odporny na zagrzybienie i wszelkiego rodzaju insekty.

Decydując się na taki sposób ocieplenia domu, musimy pamiętać, że ta metoda określana jest również jako bezspoinowy montaż. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania uzyskujemy doskonałe warunki akustyczne oraz chronimy dom przed przewiewami. Co więcej, rozwiązanie można zastosować wewnątrz budynku, aplikując materiał bezpośrednio za płyty gipsowo-kartonowe. Wdmuchiwanie celulozy na poddasze również nie stanowi problemu i będzie znakomitym wyborem.

Izolacja celulozowa zadba, aby Twój dom był ciepły na lata

Poza wspomnianymi zaletami, należy pamiętać, że ta metoda zapewnia doskonałe właściwości izolacyjne, które potwierdzone są odpowiednią wartością współczynnika przewodzenia ciepła. Poza tym, dzięki odpowiednim parametrom współczynnika ciepła właściwego, wełna celulozowa okaże się przydatna również podczas upałów, odcinając dopływ gorącego powietrza.

Jest długotrwała inwestycja, która sprawdzi się na lata. Przydatne informacje można uzyskać na stronie https://ocieplanieceluloza.pl/, gdzie znajdziemy nie tylko garść cennych informacji, ale przede wszystkim będziemy mogli skorzystać z kompleksowych usług termoizolacyjnych na terenie województwa lubelskiego