Bank Mleka Kobiecego – ratunek dla najmniejszych

Bank Mleka Kobiecego to miejsce, gdzie kobiety mogą oddać nadwyżki swojego mleka, które potem trafią do potrzebujących maluchów. Pani Ewelina Kopiel, położna i honorowa dawczyni, podkreśla, że mleko mamy jest niezastąpione. Zawiera ono unikatowe składniki odżywcze i immunologiczne, które wspierają rozwój przewodu pokarmowego i zmniejszają ryzyko poważnych infekcji, takich jak sepsa czy martwicze zapalenie jelit.

Pani Ewelina, mama dwójki dzieci, dzieli się swoimi doświadczeniami: - Gdy urodziłam pierwsze dziecko, pojawiła się nadwyżka pokarmu. Wtedy w naszym województwie jeszcze nie było Banku Mleka, ale gdy urodziłam drugiego syna, bank już istniał. Zdecydowałam się oddać mleko, bo wiedziałam, że mogę pomóc innym dzieciom.

Proces oddawania mleka jest dokładnie kontrolowany. Mamy przechodzą wstępne rozmowy kwalifikacyjne, badania laboratoryjne i mikrobiologiczne. Bank zapewnia niezbędny sprzęt do przechowywania mleka, a transport medyczny odbiera zamrożony pokarm bezpośrednio od dawczyń i dostarcza go do banku.

Doktor Monika Dobrowolska wyjaśnia, że skład mleka zmienia się z czasem, dlatego mleko od mam z pierwszych miesięcy po porodzie jest najcenniejsze dla wcześniaków. „Każda kropla mleka jest ważna. Karmienie noworodków urodzonych przedwcześnie zaczyna się od małych ilości, więc każda dawczyni jest cenna” – podkreśla doktor Dobrowolska.

Obecnie bank ma sześć aktywnych dawczyń, ale cały czas poszukuje nowych. Mamy, które mają nadwyżki pokarmu, mogą zgłosić się do banku, aby podzielić się swoim mlekiem i pomóc ratować życie najmłodszych.

Honorowe dawczynie mleka nie otrzymują żadnych przywilejów, ale jak mówi pani Ewelina, satysfakcja i uśmiech dziecka są najpiękniejszym podziękowaniem.

Bank Mleka Kobiecego działa już od pięciu lat, a jego misja jest nieoceniona. Dzięki oddanym mamom, które dzielą się swoim pokarmem, wiele dzieci ma szansę na zdrowy start w życie.

Jeśli jesteś mamą z nadwyżką pokarmu i chciałabyś dołączyć do grona dawczyń, odwiedź stronę internetową Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, gdzie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.