Nie lubię gadania. Żeby istnieć w polityce trzeba działać

Co Pan czuje, będąc jedynym członkiem poprzedniego zarządu, który zachował stanowisko?

- Polityka potrzebuje zmian. Mam nadzieję, że nowy zarząd spełni oczekiwania i będzie jeszcze lepszy niż poprzednicy. Lubię mówić prawdę i robić konkretne rzeczy. Nie lubię gadania, które jest najwięcej w polityce. Żeby istnieć w polityce, trzeba działać.

Nowy zarząd, nowe wyzwania. Czy nie obawia się Pan, że wprowadzenie nowych osób spowolni prace?

Chyba nie, bo to są osoby ambitne. Wierzę, że ich młodość i chęć tworzenia czegoś nowego da nowy impuls do działania. Ja wierzę w ludzi generalnie.

Czy wymiana zarządu była Pana pomysłem? To była decyzja polityczna, z którą się zgadzam. Jeśli taka jest decyzja, że trzeba odświeżać, odmładzać, to przyklasnąłem i realizuję program Zjednoczonej Prawicy tutaj w Lubelskiem. Rozmawialiśmy przed wyborami. Mówił Pan, że chciałby dalej być marszałkiem. Czy rozkaz bycia marszałkiem przyszedł z góry? Tak jak w 2018 roku, zostałem poproszony, żebym został marszałkiem. Skład rządu, który został przedstawiony, opiera się na rekomendacjach władz Zjednoczonej Prawicy.

Kongres Trójmorza: Nowe wyzwania i możliwości Czwarty Samorządowy Kongres Trójmorza rusza dzisiaj. Czy ten format się sprawdził?

Ideą Samorządowego Kongresu Trójmorza było zejście na poziom samorządów. Trójmorze to 12 państw, w tym roku dołączyła Grecja. Formuła samorządowa ma pokazywać Europie, że poziom współpracy samorządowej jest równie ważny, jak poziom ogólnopaństwowy.

Jakie są najważniejsze tematy tegorocznego kongresu? Na pewno będziemy debatować o sztucznej inteligencji. Dotyczy wszystkich krajów na świecie, także krajów Trójmorza. Ważne jest także bezpieczeństwo energetyczne oraz infrastruktura wokół Via Carpatia. Współpraca na polu nauki jest kluczowa. W tamtym roku podpisano umowy o sieci uniwersytetów państw Trójmorza. Współpraca łamie lody, uprzedzenia między ludźmi.

Co osobiście dla Lubelszczyzny chciałby Pan uzyskać po tym kongresie? Pogłębienie współpracy gospodarczej, bo małe i średnie przedsiębiorstwa to motor każdej gospodarki. Ważne jest także pogłębienie współpracy naukowej oraz kulturalnej. Kultura łagodzi obyczaje, zbliża ludzi do siebie.