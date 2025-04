Dział spadku nieruchomość. Jak podzielić mieszkanie ze spadku?

Dział spadku nieruchomość - Jak podzielić mieszkanie odziedziczone po bliskim?

Podział spadku między spadkobierców może nastąpić na dwa sposoby: polubownie, umową zawartą między spadkobiercami, lub gdy spadkobiercy nie potrafią się dogadać, dział spadku można przeprowadzić w sądzie.

Umowny dział spadku nieruchomość. Gdy spadkobiercy jednogłośnie zaakceptowali decyzję dotyczącą dalszych losów nieruchomości, mogą stawić się u notariusza i tam dopełnić niezbędnych formalności. Mogą zdecydować, że nieruchomość przejmie jeden ze spadkobierców, który spłaci (bądź też nie - jeżeli spadkobiercy tego właśnie chcą) udziały pozostałych spadkobierców.

Sądowy dział spadku nieruchomość. Każdy ze spadkobierców może złożyć do sądu wniosek o dział spadku i rozpocząć tym samym postępowanie działowe. Droga sądowa jest wybierana przez spadkobierców zazwyczaj wtedy, gdy nie mogą dojść samodzielnie do porozumienia w sprawie podziału majątku spadkowego, a w tym także nieruchomości. W takim przypadku to sąd podejmuje decyzje o sposobie podziału nieruchomości.

Podsumowując, wybór pomiędzy działem spadku umownym a sądowym, w dużej mierze zależy od stopnia porozumienia między spadkobiorcami.

Co może stać się ze wspólną nieruchomością?

Nieruchomość odziedziczona przez kilka osób może stać się przedmiotem sporu. W takich przypadkach, gdy strony nie są w stanie dojść do porozumienia samodzielnie co do podziału, sprawa trafia do sądu.



Sąd weźmie pod uwagę sytuacje spadkobierców, dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości, możliwości finansowe i inne, aby w rezultacie podjąć najlepszą decyzję. Możliwy jest podział fizyczny nieruchomości (na odrębne części), przyznanie nieruchomości jednemu spadkobiercy (który spłaci pozostałych) lub sprzedaż nieruchomości przez licytację komorniczą i podział gotówki między spadkobierców.

Bardzo często dziedziczenie nieruchomości wspólnie przez kilka osób kończy się sprzedażą nieruchomości bez wszczynania postępowania o dział spadku. Sprzedaż nieruchomości przy zgodzie wszystkich spadkobierców, jest najkorzystniejszym wyborem pod względem finansowym (omijamy koszty postępowania sądowego, komornika, a często także prawnika zaangażowanego do sprawy sądowej). Po sprzedaży spadkobiercy mogą podzielić się zyskiem odpowiednio do wysokości posiadanych udziałów w nieruchomości. To szybki sposób na rozwiązanie współwłasności.

Często nie zdajemy sobie sprawy, że stając się współwłaścicielem nieruchomości możemy pozbyć się kłopotliwego udziału bez konieczności wszczynania postępowania sądowego - poprzez sprzedaż udziałów w nieruchomości lub sprzedaż udziałów w spadku.

Sprzedaż udziałów to kolejna opcja, jaką mają spadkobiercy, którzy wolą uniknąć postępowania działowego w sądzie. Prostym sposobem na realizację takiej transakcji jest skorzystanie z usług skupu udziałów w nieruchomościach - metody sprzedaży dedykowanej dla współwłaścicieli.

Sprzedaż udziału w nieruchomości, sprzedaż udziałów w spadku

Dział spadku z pewnością może skutecznie rozwiązać problemy związane ze współwłasnością mieszkania czy domu ze spadku, lecz postępowanie sądowe nie będzie błyskawicznym rozwiązaniem i często pociąga za sobą dodatkowe koszty. Bardzo często trafiają do nas spadkobiercy, którzy wręcz chcieliby pozbyć się udziałów w nieruchomości, bo jest to dla nich problematyczna własność. Sprzedając udział, spadkobierca może szybko wyjść ze współwłasności, uniknąć postępowania sądowego czy sporów ze współwłaścicielami.

Według przepisów Kodeksu cywilnego spadkobierca może rozporządzić udziałem w spadku bez zgody pozostałych. Jeżeli chodzi o sprzedaż udziałów w przedmiocie należącym do spadku, to można tego dokonać za zgodą pozostałych spadkobierców. Jeżeli któryś ze spadkobierców nie wyrazi zgody na transakcję, to sprzedaż udziału w przedmiocie należącym do spadku nie będzie nieważna, a bezskuteczna wobec sprzeciwiającego się spadkobiercy, jeżeli narusza uprawnienia przysługujące mu na podstawie przepisów dotyczących działu spadku.

W przypadku chęci sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w spadku, warto skontaktować się ze specjalistami nieruchomości i prawa, dzięki czemu sprzedający może uzyskać profesjonalną poradę w sprawie sprzedaży, wycenę udziału w nieruchomości oraz kompleksową pomoc w przeprowadzeniu transakcji.