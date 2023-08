Fundusze europejskie – sukces w kraju i za granicą

Startujący 18 września 2023 roku nabór wniosków na dofinansowanie projektów tym razem skupia się na zagadnieniu internacjonalizacji lubelskich przedsiębiorstw. Ekspansja na zagraniczne rynki bezsprzecznie stanowi realną szansę na osiągnięcie pułapu, który dotychczas zdawał się być jedynie w sferze marzeń. Trudno bowiem o równie skuteczny sposób na wzrost konkurencyjności firmy - nowe kontakty biznesowe, rynki zbytu czy kanały dystrybucji to kluczowe elementy do osiągnięcia kolejnych poziomów progresu. Wzmocniona pozycja przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej umożliwia chociażby tworzenie kolejnych miejsc pracy, nie wspominając już o tym, jak ogromny wpływ na kondycję krajowej gospodarki ma eksport produktów i usług.

Środki z Unii Europejskiej tym razem przeznaczone zostały na udział lubelskich MŚP w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych, co daje ogromne pole do popisu w kwestii promocji produktów i usług, rozwijania kontaktów międzynarodowych oraz wejścia na nowe rynki zagraniczne. Co więcej, do rozdysponowania wśród przedsiębiorców jest ponad 11 milionów złotych, zaś jednorazowe dofinansowanie może sięgać aż 250 tysięcy złotych. O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa lubelskiego. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków WOD2021 (dostępny na stronie https://wod.cst2021.gov.pl/) w terminie od 18 września do 2 października 2023 roku.

To kolejne drzwi do rozwoju lubelskich MŚP, które zdecydowanie warto otworzyć - szczególnie zachęcamy do tego przedsiębiorstwa, które w swojej działalności skupiają się na korzystaniu z najnowszych zdobyczy technologicznych. Ta najprężniej rozwijająca się gałąź przemysłu to źródło nieograniczonych możliwości dla praktycznie każdego biznesu, a przy wsparciu Funduszy Europejskich sukces jest w zasadzie gwarantowany - wystarczy jedynie po niego sięgnąć.

