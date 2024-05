Biżuteria męska – jak wybrać najlepsze dodatki do stylizacji eleganckich i casualowych

Sprawdź modowe hity w biżuterii męskiej na lato 2024

Męskie bransoletki na każdą okazję

Bransolety męskie należą do biżuterii uniwersalnej, która będzie pasowała zarówno do eleganckiego garnituru, jak i dżinsów. Mężczyźni, którzy ubierają się bardzo elegancko docenią proste, stylowe bransolety ze stali szlachetnej. Mogą mieć one postać łańcucha o ciekawym splocie. Dodatkowo mogą posiadać prostokątną blaszkę, na której wykonuje się grawer. Inną propozycją do stylizacji eleganckich są bransolety ze skóry naturalnej i stali szlachetnej.

W przypadku stylizacji casualowych nasz wybór jest zdecydowanie większy. Możemy pozwolić sobie na bransolety z kamieniami naturalnymi, bransoletki z rzemienia, bawełnianego sznurka, lawy wulkanicznej, a nawet pereł. Bransolety mogą posiadać takie ozdoby jak beadsy, czaszki, monety antyczne, motywy zwierzęce, pieczęcie rodowe i wiele innych.

Stylowe obrączki i sygnety

Umiejętne dobrane obrączki i sygnety można nosić zarówno na co dzień, jak i od święta. Do eleganckich stylizacji pasują zdecydowanie obrączki najprostsze, wykonane z wysokogatunkowej stali szlachetnej w kolorze złota lub srebra. Jeżeli chcemy, żeby stały się one biżuterią unikalną – wykonajmy na nich grawer.

Mężczyźni wybierający stylizacje casualowe i sportowe mogą pozwolić sobie na zakup obrączek o ciekawych kształtach, obrączek ażurowych, sygnetów z pieczęciami rodowymi, obrączek z cyrkoniami, a nawet obrączek łączących w sobie kolorowy kauczuk i stal szlachetną.