Lakiery hybrydowe - którą firmę wybrać?

Jaki zestaw startowy wybrać?

By zacząć malować paznokcie hybrydowe, będzie potrzeba więcej produktów niż sam lakier. Przede wszystkim warto zaopatrzyć się w zestaw, w którym oprócz lampy UV będzie przezroczysta baza i zastygający top. Najlepiej nie decydować się od razu na top z wykończeniem matowym, tylko błyszczącym, ponieważ będzie on pasował do większej ilości stylizacji. Dodatkowo niezbędny będzie płyn odtłuszczający, bez którego baza nie utrzyma się na paznokciu, a bez otarcia nim gotowego lakieru stanie się on klejący.

NeoNail

Firma NeoNail dominuje na polskim rynku kosmetycznym. Została wielokrotnie uznana za najlepszą i nic dziwnego, ponieważ oferuje tak wielki wybór kolorów, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie. Dodatkowym atutem jest dostępna ilość zestawów, by zacząć przygodę z lakierami hybrydowymi, a dla bardziej zaawansowanych NeoNail oferuje wiele pyłków zdobiących i akcesoriów do przedłużania paznokci. Ceny nie są wysokie, a gęstość produktów pozwala na precyzyjne malowanie nawet całkiem początkującej osobie.

Semilac

Największym konkurentem marki NeoNail jest Semilac. Są równie popularne i obie oferują duży wybór lakierów i pyłków.

Producent Semilac zapewnia, że ich produkty są odporne na łuszczenie się i uszkodzenia mechaniczne, a zarazem utrzymują się w nienaruszonym stanie przez nawet trzy tygodnie od nałożenia. Jakościowo wypadają podobnie jak konkurencja, a zatem marka ta również będzie odpowiednia dla niewprawionych stylistek paznokci. Wysokiej jakości lakiery marki Semilac można kupić u autoryzowanych partnerów marki, jak np. w sklepie StylovePazurki.pl

Indigo

Nieco krócej na rynku funkcjonuje równie wielka marka Indigo. Przede wszystkim wyróżnia się ona niezwykłą trwałością produktów, bo nawet do 5 tygodni od nałożenia. Gęsta formuła sprawia, że lakiery są łatwe w rozprowadzaniu, ale dla osiągnięcia idealnie napigmentowanego koloru, należy nałożyć dwie warstwy po wcześniejszym utwardzeniu. Minusem na pewno będzie brak zestawów startowych w ofercie, co zmusza do kupowania wszystkich artykułów osobno.

To oczywiście nie wszystkie dostępne marki, ale z pewnością te najpopularniejsze. Warto przejrzeć ich ofertę przed rozpoczęciem robienia hybryd we własnym domu. Wszystkie świetnie sprawdzą się dla początkujących i nie są wygórowane cenowo, co pozwala na całkowite zaopatrzenie się choćby tylko w produkty tych gigantów kosmetycznych. Wszystkie marki można oczywiście ze sobą mieszać i nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z lakierów, baz i topów od innych producentów.