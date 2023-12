Logistyka cross-border, czyli handel transgraniczny dla e-commerce

Co trzeba wiedzieć o cross border e-commerce?

Logistyka cross-border odgrywa kluczową rolę w procesie rozpoczęcia sprzedaży na zagranicznych rynkach e-commerce. Dostosowanie oferty do danego rynku oraz strategia cross-border są niezbędne do podbicia lokalnego rynku i przyciągnięcia nowych klientów zagranicznych. Platformy marketplace i sklepy internetowe umożliwiają sprzedaż cross-border, dając przedsiębiorcom możliwość dotarcia do nowych klientów na międzynarodowym zasięgu. Wymaga to jednak dostosowania modelu sprzedaży i uwzględnienia potrzeb zagranicznych klientów.

W przypadku sprzedaży międzynarodowej powstaje obowiązek rejestracji VAT, co może być wyzwaniem dla przedsiębiorców. Wysyłka zamówień oraz logistyka cross-border są kluczowe dla efektywnego działania na rynkach zagranicznych.

Sprzedaż cross border – dlaczego warto skorzystać z usług doświadczonej w tym obszarze firmy?

Początki w sprzedaży i logistyce transgranicznej mogą być trudne. Z tego względu warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy przedsiębiorstwa, które nie tylko ma wiedzę, ale również doświadczenie w tej materii. Firma Olza Logistic może pomóc przedsiębiorcom w sprzedaży transgranicznej poprzez swoje usługi logistyki cross-border. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą bezproblemowo rozszerzyć swoje działania na zagraniczne rynki e-commerce i dotrzeć do nowych klientów zagranicznych. Firma oferuje kompleksową obsługę logistyczną, w tym dostosowanie oferty do potrzeb zagranicznych klientów.

Olza Logistic zapewnia również integracje z wieloma systemami e-commerce i platformami sprzedażowymi, co ułatwia rozpoczęcie sprzedaży na nowych rynkach. Przedsiębiorstwo pomaga również w dostosowaniu modelu sprzedaży do konkretnego rynku oraz podejmuje działania mające na celu podbicie lokalnego rynku. Warto jednak pamiętać, że w przypadku sprzedaży międzynarodowej może powstać obowiązek rejestracji VAT.

Jakie jeszcze usługi w ramach cross border e-commerce świadczy Olza Logistic?

Obsługa zwrotów

Usługa obsługi zwrotów jest kompleksowym rozwiązaniem logistycznym, które zapewnia sprawną i skuteczną obsługę zwrotów przesyłek dla naszych klientów. Oferowany dostęp do infrastruktury Olza Logistic, obejmującej niezbędne oprogramowanie oraz wypracowane procedury, które umożliwiają efektywne zarządzanie procesem zwrotów. Firma posiada magazyny, rozmieszczone strategicznie w różnych krajach UE, w tym Czechach, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech, które są przygotowane do odbioru towarów zwracanych przez klientów. Dzięki temu zapewniane jest szybkie i sprawne przyjęcie zwracanych paczek oraz pełna kontrola nad procesem zwrotów i zarządzaniem nimi. W panelu wysyłkowym, który jest udostępniamy klientom Olza Logistic, można śledzić status przesyłki i zamawiania zwrotu towaru.

Tłumaczenia

W ramach usługi tłumaczeń oferowany jest szeroki zakres możliwości, aby zapewnić skuteczne i profesjonalne przekłady z polskiego i angielskiego na języki wszystkich najważniejszych krajów, do których dostarczane są paczki. Wśród tłumaczonych języków znajdują się m.in. czeski, słowacki, węgierski, rumuński, bułgarski, słoweński, chorwacki i grecki. Przy realizacji tłumaczeń firma Olza Logistic korzysta z pomocy doświadczonych tłumaczy, którzy posiadają nie tylko biegłą znajomość języków docelowych, ale także szeroką wiedzę tematyczną. Każde tłumaczenie jest również poddawane niezależnej korekcie przez native speakera, aby zapewnić wysoką jakość i precyzję przekładu.

Call center

Usługa call center obejmuje pełną obsługę połączeń telefonicznych i komunikacji e-mailowej dla firmy korzystającej z oferty Olza Logistic. Zapewniany jest dedykowany numer telefonu z lokalnym prefiksem międzynarodowym, aby klienci mieli wrażenie, że kontaktują się z rodzimą firmą. Do dyspozycji przedsiębiorcy współpracującego z firmą jest profesjonalny personel, który jest przeszkolony z zakresu oferowanego asortymentu, co pozwala im skutecznie odpowiadać na pytania i obsługiwać klientów. Prowadzona jest zarówno komunikacja telefoniczna, jak i mailowa z klientami, co stanowi gwarancję wysokiej jakość obsługi.

Wprowadzenie strategii cross-border i sprzedaży na zagranicznych rynkach umożliwia przedsiębiorcom pozyskanie nowych klientów i rozszerzenie swojego biznesu. Wielu lokalnych sprzedawców korzysta z platform sprzedażowych, aby skorzystać z potencjału zagranicznych rynków. Logistyka cross-border i handel transgraniczny są nieodłącznymi elementami e-commerce. Dają one możliwość rozwoju i skalowania biznesu poprzez dotarcie do nowych klientów na zagranicznych rynkach. Przedsiębiorcy muszą jednak dokładnie planować swoją strategię, dostosować ofertę do konkretnych rynków i skupić się na efektywnej logistyce cross-border.