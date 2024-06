Najczęstsze mity o ubezpieczeniu OC – co warto wiedzieć?

Mit 1. Zakres polisy OC różni się w zależności od ubezpieczyciela

Zakres ubezpieczenia OC jest regulowany ustawowo i we wszystkich towarzystwach jest identyczny. Oznacza to, że droższe OC nie oferuje rozszerzonego zakresu ochrony – różni się jedynie ceną. Dlatego kluczowe jest porównanie ofert różnych ubezpieczycieli i znalezienie tej, która zapewni Ci najkorzystniejszą cenę, a nie skupianie się wyłącznie na najtańszej polisie. W tym celu warto skorzystać z kalkulatora OC na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego.

Mit 2. Tylko policja może sprawdzić ważność mojej polisy OC

Oprócz funkcjonariuszy uprawnienie do sprawdzania ważności OC mają również przedstawiciele Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy celne. Zatem brak OC nie ujdzie Ci płazem – możesz zostać ukarany w każdej chwili!

Mit 3. Nie używam samochodu, więc nie potrzebuję OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego zarejestrowanego pojazdu, niezależnie od tego, czy jest on użytkowany, czy też stoi nieużywany w garażu. Przepisy jasno stanowią, że każdy właściciel auta musi posiadać ważną polisę OC, bez względu na częstotliwość korzystania z pojazdu. Nawet jeśli Twój samochód jest niesprawny i nie jeździsz nim wcale, nadal musisz mieć wykupione ubezpieczenie. W przeciwnym razie grozi Ci surowa kara finansowa.

Mit 4. Ubezpieczenie OC chroni mój samochód

Polisa OC jest przeznaczona wyłącznie do ochrony osób trzecich przed konsekwencjami finansowymi wypadków, które zostały spowodowane przez ubezpieczonego. Innymi słowy, jeśli Ty spowodowałeś kolizję, to z Twojego ubezpieczenia OC zostaną pokryte koszty naprawy szkód na innych autach i odszkodowania dla poszkodowanych. Natomiast jakiekolwiek szkody na Twoim własnym pojeździe nie będą objęte tą polisą.

Mit 5. Sprzedaję samochód bez ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC przypisane jest do konkretnego pojazdu, a nie do jego właściciela. W momencie sprzedaży auta, wszystkie obowiązki związane z ochroną OC przechodzą na nowego właściciela. Oznacza to, że musisz wykupić nową polisę dla nabytego pojazdu, a dotychczasowe OC wygasa wraz ze sprzedażą. Pamiętaj, aby poinformować ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu.

Mit 6. Ubezpieczenie OC zawsze przedłuża się automatycznie

Automatyczne odnowienie ubezpieczenia OC ma miejsce tylko w sytuacji, gdy umowa została zawarta na 12 miesięcy, a pojazd pozostaje własnością tego samego posiadacza. W pozostałych przypadkach, np. przy zmianie właściciela lub wcześniejszym wypowiedzeniu umowy, polisa nie przedłuży się automatycznie. Dlatego zawsze warto sprawdzić, czy Twoje OC jest ważne i dokonać odpowiedniej aktualizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Mit 7. Maksymalne zniżki gwarantują najtańsze OC

Warto pamiętać, że najtańsze OC niekoniecznie musi być związane z najwyższymi zniżkami. Na cenę ubezpieczenia wpływa wiele innych elementów, takich jak marka i model pojazdu, wiek kierowcy, miejsce zamieszkania, czy roczny przebieg. Dlatego zawsze warto porównać oferty różnych towarzystw, a nie kierować się wyłącznie wysokością zniżek.

Mit 8. Kupując używany samochód, muszę go natychmiast ubezpieczyć

Kupując używany pojazd, nowy właściciel automatycznie przejmuje również aktualną polisę OC poprzedniego posiadacza. Oznacza to, że nie musisz natychmiast wykupywać nowego ubezpieczenia – możesz korzystać z dotychczasowej polisy aż do jej wygaśnięcia. Pamiętaj jednak, że w tym przypadku ubezpieczenie nie przedłuży się automatycznie. To na Tobie spoczywa obowiązek zadbania o jego kontynuację po upływie ważności.

Podsumowując, wokół ubezpieczenia OC narosło wiele mitów, które mogą wprowadzać kierowców w błąd. Warto zapoznać się z faktami i wybrać polisę, która zapewni Ci kompleksową ochronę w rozsądnej cenie.