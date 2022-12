Oryginalne elewacje – nowoczesne i praktyczne rozwiązania

Należy pamiętać, że elewacja to część projektu – decyzję odnośnie rodzaju, detali i kolorystyce architekt podejmuje już na etapie projektowania domu. Istnieją określone wymogi co do sposobu wykończenia elewacji. Przede wszystkim powinna pasować do formy domu, odzwierciedlać estetyczne upodobania projektantów i właścicieli, a także spełniać techniczne i ekonomiczne.

Nowoczesne budownictwo i jego wpływ na rodzaje elewacji

Od kilku lat obserwuje się proces rozwoju energooszczędnego budownictwa, starającego się łączyć ekonomię wraz z estetyką. Preferowane są proste, pozbawione nadmiaru detali formy architektoniczne, które doskonale sprawdzą się w trakcie eksploatacji budynku. Estetyczne elewacje mają za zadanie przyciągać wzrok, a także doskonale oddawać charakter domu. Do ich wykończenia najczęściej korzysta się z różnych materiałów, wśród których możemy wyróżnić naturalne drewno, płyty betonowe lub kamienne, a także szkło czy tynki o różnych barwach i strukturach. Częstą metodą architektów jest łączenie poszczególnych materiałów, eksponując dane fragmenty elewacji po to, by móc uzyskać awangardowy wygląd. Interesujące rozwiązanie stanowi kamień ozdobny elewacyjny wykonany z betonu. Odporność materiału na mróz, wahania temperatur, a także wilgoć pozwala na cieszenie się wyjątkową elewacją nawet przez kilkanaście lat. Ciekawym przykładem jest zastosowanie drewnopodobnej elewacji z betonu na domach w stylu skandynawskim, tym samym nadając im zupełnie nowe oblicze. Kamień na elewację budynku charakteryzuje się łatwością montażu, a jego ciekawa estetyka zachęca coraz większą liczbę osób planujących budowę swojego wymarzonego domu do inwestycji w awangardową elewację naścienną.

Cokół, kawałek ściany czy może całość? Multum możliwości na elewacje

Elewacje można położyć na wielu częściach budynku – najpopularniejszym miejscem jest cokół. Rozwiązanie te najczęściej spotyka się w polskim budownictwie. Pokrycie cokołu kamieniem elewacyjnym zapobiega powstawaniu wilgoci na ścianie; materiał także świetnie sprawdza się w roli izolatora. Ochronna rola elewacji z czasem traci na znaczeniu, bowiem mnóstwo osób decyduje się postawić na oryginalny design, skupiając się bardziej na dekoracyjnych cechach kamieni elewacyjnych. Firma STEINBLAU łączy funkcjonalność wraz z estetyką, oferując zainteresowanym szeroką gamę produktów elewacyjnych, którymi można pokrywać zarówno wybrane partie ścian, jak i cały dom! Co ciekawe, większość kamieni ozdobnych elewacyjnych nadaje się także do montażu wewnątrz pomieszczeń. Tego typu rozwiązania są coraz częściej widoczne między innymi na łamach magazynów wnętrzarskich, które dyktują obecne trendy. Atrakcyjna cena betonowych płyt imitujących drewno bądź funkcjonujących pod postacią cegły to dodatkowa kropla w morzu zalet – dostępna na każdą kieszeń.