Studenckie inicjatywy oraz sami studenci nominowani do prestiżowej nagrody

Za nagrodami „Pro Juvenes” stoi Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Gala oraz przyznawane na niej nagrody organizowane są od 2013 roku.

– Celem konkursu jest promowanie aktywnych studentek i studentów oraz ich inicjatyw, a także podkreślanie zasług osób i podmiotów przyjaznych studentkom i studentom i wspierających potencjał młodych ludzi – czytamy na stronie internetowej nagród.

Do nagród są nominowani także studenci i inicjatywy z lubelskiego.

Nominowani:

Paulina Jamrozik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nominowana została w kategorii student artysta.

”Paulina to pochodząca z Lublina skrzypaczka, altowiolistka, kompozytorka i animatorka kultury. W swojej codziennej działalności artystycznej udowadnia, że muzyka łączy i może tworzyć niezwykle silne więzi. Jednym słowem – kobieta orkiestra, która jest jednym ze studenckich znaków rozpoznawczych na kulturalnej mapie Polski.”

Kamila Burda z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nominowana została w kategorii student naukowiec.

„Kamila jest niezwykle kompetentną studentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Lubi wyzwania w swojej dziedzinie – stomatologii, nigdy nie odmawia pomocy w rozwiązaniu problemów. Tworzy wiele interesujących prac naukowych, które często plasują się na podium na międzynarodowych konferencjach.”

Dawid Kobylański z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nominowany został w kategorii student naukowiec.

„Autor pierwszej w kraju autorskiej monografii naukowej podejmującej temat telewizyjnych pasków informacyjnych. W jego dorobku naukowym znajduje się 9 autorskich artykułów, 81 monografii zbiorowych pod jego redakcją oraz wystąpienia podczas 36 ogólnopolskich oraz zagranicznych konferencji naukowych. Wykonawca w dwóch grantach finansowych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Funduszu Wyszehradzkiego.”

Gala Jubileuszu 50-lecia USS KUL organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymała nominację w kategorii samorządowy projekt roku

Gala Jubileuszu 50-lecia Uczelnianego Samorządu Studentów KUL to Wydarzenie niezwykle symboliczne, zrzeszające byłych działaczy oraz podkreślające wartość samorządności studenckiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na przestrzeni ostatnich 50 lat. Gala Jubileuszu 50-lecia Uczelnianego Samorządu Studentów KUL była połączona ze zjazdami Kolegium Forum Uniwersytetów Polskich oraz Zjazdu Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Lublinalia organizowane przez UMCS, UMLub, UP nominowane są w kategorii najlepsze Juwenalia

Lublinalia 2024 wyróżniały się pod względem skali, organizacji, zróżnicowanego programu muzycznego i zaangażowania lokalnej społeczności. Dzięki kompleksowej promocji, wsparciu partnerów oraz dbałości o bezpieczeństwo uczestników, wydarzenie stało się jednym z najbardziej udanych juwenaliów w Polsce.

Juwenalia 2024 Politechniki Lubelskiej nominowane są w kategorii najlepsze Juwenalia.

Juwenalia Politechniki Lubelskiej 2024 zgromadziły tysiące młodych ludzi, którzy wspólnie chcieli spędzić czas w towarzystwie świetnej zabawy i muzyki. To wydarzenie od wielu lat wpisuje się w tradycję Lubelszczyzny, a uczestnicy z niecierpliwością wyczekują kolejnych edycji.

KULturalia nominowane w kategorii najlepsze Juwenalia.

Lubelskie Dni Kultury Studenckiej w Lublinie KULturalia są cykliczną imprezą, która trwa nieprzerwanie od 1974 roku. Podczas Jubileuszowej edycji KULturaliów zapewniliśmy odbiorcom 3 dni koncertów, m.in.: Anny Wyszkoni, Zespołu BIOS, Myslovitz, Zakopower, Krzysztofa Cugowskiego oraz naszych studentów stawiających swoje pierwsze kroki na scenie.

W kategorii inicjatywy studenckie z lubelskiego podwórka znajdziemy:

V bieg charytatywny „Biegamy dla Hospicjum” organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

V edycja Biegu Charytatywnego dla Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie na terenie Aresztu Śledczego. W wydarzeniu cyklicznym, co roku biorą udział przedstawiciele służb mundurowych, więźniowie aresztu śledczego, studenci, pracownicy i wolontariusze hospicjum. Ideą biegu poza wymiernym wsparciem finansowym dla Hospicjum jest również integracja środowiska akademickiego wśród idei pomagania oraz resocjalizacja osadzonych w areszcie.

Akcja Adaptacja z USS KUL organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Akcja Adaptacja z USS KUL to projekt mający na celu zaopiekowanie się studentami rozpoczynającymi kształcenie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim już od pierwszych dni na Uczelni. W ramach inicjatywy organizujemy szereg spotkań ze wszystkimi organizacjami, które powinni poznać studenci, aby w pełni wykorzystać potencjał kształcenia oraz poznają swoje Prawa i obowiązki, które nabywają wraz ze ślubowaniem.

Trivia Night: Professors vs Students organizowana przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Co jest ważniejsze, wiedza polskich profesorów czy doświadczenie międzynarodowych studentów? Wydarzenie Trivia Night pozwoliło to sprawdzić.

Twój głos ma znaczenie: Wybory do Parlamentu Europejskiego i znaczenie głosowania młodzieży na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

“Twój głos ma znaczenie: Wybory do Parlamentu Europejskiego i znaczenie głosowania młodzieży” to wydarzenie mające na celu budowania świadomości europejskiej i podniesienia poziomu wiedzy wśród młodych osób na temat Parlamentu Europejskiego oraz znaczenia udziału w wyborach parlamentarnych.

Studencka Pracownia USG przy Studenckim Towarzystwie Naukowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studencka Pracownia USG, czyli studenci dla studentów. Uczymy techniki ultrasonograficznej w przyjazny i łatwo dostępny sposób.

BAL DOBROCZYNNY KUL 2024 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Bal Dobroczynny KUL to wyjątkowe wydarzenie, zainicjowane i organizowane przez Fundację Rozwoju KUL we współpracy z Uczelnianym Samorządem Studentów KUL w dobroczynnym celu. Tegoroczny Bal Dobroczynny KUL stanowił okazję do wspierania szczytnych celów charytatywnych, tj. działalności Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie oraz leczenia chorej na SMA Oliwki.

KULturaliowe Grillowanie z USS KUL

KULturaliowe Grillowanie z USS KUL to dzień pełen występów uczelnianych talentów, m.in. Teatru ITP, Tomasza Szmaglińskiego oraz gwiazdy wieczoru – Zespołu BIOS. Podczas wydarzenia odbywały się również gry integracyjne dla najmłodszych, a strefa dmuchańców gościła setki dzieci.

Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie-lokalne działanie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Stworzono aplikację internetową integrującą środowisko naukowe i społeczeństwo w wymianie informacji na temat lekoopornych bakterii na placach zabaw. Dzięki łatwemu dostępowi do informacji, rodzice i opiekunowie mogą świadomie wybierać miejsca zabaw dla dzieci, zwiększając zaangażowanie społeczeństwa w kwestie ochrony zdrowia publicznego.

Forum Obywatelskie – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek, społeczeństwo i państwo w niestabilnym świecie” organizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Forum Obywatelskie to cykliczne (organizowane od 2016 roku), interdyscyplinarne wydarzenie naukowe, którego zasadniczym celem jest podejmowanie ważnych zagadnień społecznych i politycznych oraz tworzenie przestrzeni do wymiany myśli i dobrych praktyk. Formuła wydarzenia obejmuje dyskusje panelowe z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury, prawa, polityki, dyplomacji, biznesu, mediów.

W kategorii media studenckie nominacje otrzymał:

Tik-tok kul_university Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wykorzystujemy TikToka – najbardziej zasięgowy kanał wśród młodych odbiorców, by dotrzeć do studentów – zarówno tych obecnych, jak i przyszłych. Jesteśmy w tym autentyczni, bo nasz profil od początku tworzą studenci. Pokazujemy życie naszej uczelni, lecz w sposób, który staje się atrakcyjny również dla studiujących na innych uniwersytetach.

Głosować można do 1 listopada włącznie. Nie trzeba głosować we wszystkich kategoriach, wybieramy tyle ile chcemy. Link do głosowania dostępny jest na STRONIE INTERNETOWEJ