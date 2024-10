Jabłka, migdały, rodzynki, ryż… czyli przepis rodem z królewskiego stołu

W najnowszym odcinku „Dziennika ze smakiem” cofniemy się do XIX wieku i porozmawiamy troszkę o tym co podawano wtedy na stołach. Państwo Małgorzata i Tomasz Solisowie podzielą się z nami przepisem na jabłka pieczone z migdałami i rodzynkami podawane na ryżu gotowanym na śmietance pod pierzynką z sosu szodowego (obecnie znany jako szodonowy).

– Przepis pochodzi z książki nadwornego kucharza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Jana Szyttlera „Kucharz dobrze usposobiony” – mówi Małgorzata Solis, u której gościliśmy.

Podstawowym składnikiem przepisu są jabłka. Najlepsze są do tego odmiany winne. Jan Szyttler bazował na szarej renecie, ale także dzisiaj można dostać inne pochodne odmiany jak np. boskoop. Oprócz tego do przyrządzenia tego dania potrzebne nam są migdały, rodzynki, ryż, śmietanka, żółtka, cukier puder, skórka z cytryny oraz odrobina białego wina.

Pierwszą czynnością jaką musimy wykonać jest wydrążenie jabłek. Usuwany z nich gniazda nasienne, a część miąższu kroimy razem z migdałami oraz rodzinkami. Później nasz farsz wkładamy do jabłek i całość wkładamy do pieca na około 10-15 minut. W międzyczasie gotujemy ryż w słodkiej śmietance, tak by był al dente. Do przygotowania sosu szodowego potrzebujemy utrzeć kogiel-mogiel z żółtek oraz cukru pudru. Później ukręcone żółtka stawiamy na kąpieli wodnej i delikatnie podgrzewamy dodając białe wino. Należy uważać, by nie zrobiła nam się z tego jajecznica. Gdy sos jej gęsty i puszysty ściągamy go z ciepła i dodajemy trochę skórki z cytryny dla podbicia aromatu. Potem polewamy nim upieczone jabłka oraz ryż. Całość wstawiamy jeszcze do lekko ciepłego pieca, by powstała delikatna skorupka.

Małgorzata i Tomasz Solisowie od lat już zajmują się odtwarzaniem kuchni z czasów polskiej monarchii. Jeżdżą na warsztaty do Muzeum Jana III Sobieskiego w Willanowie, gdzie pod okiem szefów kuchni poznają przepisy z królewskich stołów, a także dowiadują się jakie zakupy wtedy robiono i co jadła służba. Tego możemy się dowiedzieć także my, biorąc udział w organizowanych przez nich warsztatach.

Pełen przepis na jabłka z sosem szodowym oraz więcej ciekawostek na temat kuchni XIX wieku w najnowszym odcinku „Dziennika ze smakiem”. Warto oglądać uważnie, ponieważ w filmie pojawia się pytanie konkursowe. Fundatorem nagród jest firma FoodWell, znana z marek tj. Bakalland, Delecta czy Anatol. Poprzednie odcinki dziennika ze smakiem dostępne na naszym kanale YouTube. Premierowe odcinki co sobotę o godzinie 11.