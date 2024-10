Czym pogodowo zaskoczy nas długi weekend? Potrzebny parasol czy ciepły sweter?

Czwartek – 31 października 2024

Pogodę nad Lubelszczyzną kszatłtował będzie wyż z centrum nad środkowymi Niemcami (Saksonia, Turyngia). Napłyną wilgotne i ciepłe, jak na ostatni dzień października, masy powietrzne.

Po stosunkowo ciepłej nocy niewielki spadek temperatury związany będzie z przejściem chłodnego frontu atmosferycznego. W najcieplejszym momencie dnia możemy się spodziewać temperatury od 9 do 13 stop. C. Cały dzień z zachmurzeniem dużym lub całkowitym, ale bez opadów atmosferycznych. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu.

Piątek –1 listopada 2024

Nad Lubelszczyznę nadal będą napływały ciepłe masy powietrzne. W najcieplejszym momencie dnia możemy się spodziewać temperatury od 13 do 17 stop. C. Noc z piątku na sobotę będzie ciepła z temperaturą powyżej 10 stop. C.

W godzinach nocnych i porannych niebo będzie bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Po południu i wieczorem niebo będzie bezchmurne. Będzie wiać umiarkwoany wiatr z zachodu.

Sobota - 2 listopada 2024

W sobotę, od początku dnia, nadal nasz region będzie pod wpływem wyżu z centrum Niemiec. W godzinach porannych i przedpołudniowych napłyną wilgotne masy powietrzne znad Skandynawii.

Po ciepłej nocy, spodziewajmy się chłodnego i deszczowego poranka z temperaturą od 6 do 9°C. W dalszej części dnia temperatura wzrośnie maksymalne do 11 - 15 stop. C. W nocy i w godzinach porannych temperatura minimalna będzie wynosiła od 0 do 5 stop. C. Tylko lokalnie mogą wystąpić spadki temperatury do -5°C.

Poranek z zachmurzeniem dużym oraz z opadami deszczu. Po południu słonecznie tylko miejscami, zachmurzenie małe. Rano spodziewany jest umiarkowany wiatr z kierunku zachodniego, później z północnego.

Niedziela – 3 listopada 2024

Lubelszczyzna nadal pozostanie pod wpływem wyżu, jednak jego centrum znajdzie się nad południową Polską.

Przed południem temperatura będzie wynosiła do 0 do 4 stop. C, a po południu, w związku z napływem mas powietrznych znad Węgier i Słowacji, nastąpi niewielki wzrost temperatury, maksymalnie do 5 do 8 stop. C.W nocy temperatura minimalna wyniesie od -1 do 3 stop. C. Rano zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu bezchmurnie.