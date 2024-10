Studia medyczne to nie tylko książki. Koła naukowe zapraszają

Poprzez działalność w kołach, studenci stojący przed wyborem specjalizacji mogą upewnić się, czy chcą obrać właśnie tę ścieżkę i

również sprawdzić, czy są przygotowani na wyzwania i trudy, które za sobą niesie dana dziedzina medycyny, jak np. onkologia

dziecięca.

- Nie jest to specjalizacja dla każdego, ponieważ przede wszystkim trzeba być silnym psychicznie, żeby móc codziennie zajmować się ciężkimi przypadkami. Jest to jednak opieka nad ciężko chorymi dziećmi, ale mimo to myślę, że ma wiele zalet, ponieważ możemy u dzieci można szybko obserwować jak wpływa na nich zastosowane leczenie i to jest taka wdzięczna praca, ponieważ w większości przypadków są to choroby uleczalne, a my możemy im naprawdę pomóc. Jeśli zbieramy jakieś informacje na temat ciekawych przypadków do opisania na konferencję, to mamy często możliwość porozmawiania z pacjentami ciężej chorymi. Studenci mogą się u nas sprawdzić, czy są gotowi na taką pracę w przyszłości – przyznaje Zuzanna Skiba, przewodnicząca SKN przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii.