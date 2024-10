Jaka pogoda w weekend na Lubelszczyźnie? Słoneczne dni i chłodne noce

Piątek – 25 października 2024

Pogodę nad Lubelszczyzną kształtował będzie wyż. Napłyną do nas ciepłe masy powietrza znad Rumunii i Morza Czarnego. W najcieplejszym momencie dnia możemy się spodziewać temperatury od 12 do 15°C. Do południa bezchmurnie lub zachmurzenie małe, po południu niewielki wzrost zachmurzenia. Wieczór i noc bezchmurne. W nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie powyżej 3°C, a lokalnie wystąpią przygruntowe przymrozki. W godzinach nocnych i porannych możliwe mgły ograniczające widoczność poniżej 100 m. Wiatr umiarkowany z sektora południowego.



Sobota - 26 października 2024

W sobotę nadal będziemy pod wpływem wyżu z centrum nad Ukrainą. Po chłodnej nocy, w dzień temperatura wzrośnie maksymalne do 13 - 16°C. W nocy i w godzinach porannych temperatura minimalna będzie wynosiła od 2 do 5°C. Miejscami mogą wystąpić przymrozki. Poranek mglisty. W ciągu całego dnia słonecznie tylko miejscami zachmurzenie małe. Wiatr umiarkowany, z kierunku południowego i południowo – wschodniego.

Niedziela – 27 października 2024

Kolejny dzień Lubelszczyzna pozostanie pod wpływem wyżu z centrum nad Ukrainą. Przed południem temperatura będzie wynosiła do 5 do 9°C, a po południu, w związku z napływem mas powietrznych z południa Europy, nastąpi niewielki w zrost temperatury - maksymalnie do 15 - 18°C. W nocy temperatura minimalna wyniesie 7 - 10°C. Rano bezchmurnie, w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane.

Prognozę przygotował:

dr Krzysztof Siwek – Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS