Papiery skarbowe: czym są, gdzie je kupić, na czym polega promocja przy wymianie obligacji

Papiery Skarbowe: podstawowe informacje i rodzaje

Papiery skarbowe są kluczowym elementem rynku finansowego, zwłaszcza w kontekście działalności Państwa. W powszechnym języku częściej używa się terminu obligacje skarbowe.

Nie jest to do końca prawidłowe, gdyż papiery skarbowe dzielimy na 2 kategorie ze względu na termin wykupu: papiery krótkoterminowe (bony skarbowe) oraz długoterminowe (obligacje skarbowe). Indywidualny inwestor z reguły zainteresowany jest tymi drugimi papierami, które może nabyć zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Istnieje wiele typów papierów, z okresem wykupu od 3 miesięcy do 12 lat, a z oprocentowaniem stałym bądź zmiennym, stąd ważne jest aby wybrać najkorzystniejsze obligacje skarbowe po dogłębnej analizie całej oferty.

Obligacje skarbowe na rynku pierwotnym

Rodzaje obligacji skarbowych, ich oprocentowanie i czas trwania są istotnymi informacjami dla ciebie jako potencjalnego inwestora. Aktualna oferta papierów skarbowych wygląda następująco:

1. Obligacje 3-miesięczne OTS:

- Oprocentowanie: 3,00%

- Rodzaj oprocentowania: Stałoprocentowe

- Czas trwania: 3 miesiące

2. Obligacje roczne ROR:

- Oprocentowanie: 6,75%

- Rodzaj oprocentowania: Zmiennoprocentowe

- Czas trwania: 1 rok

3. Obligacje 2-letnie DOR:

- Oprocentowanie: 6,85%

- Rodzaj oprocentowania: Zmiennoprocentowe

- Czas trwania: 2 lata

4. Obligacje 3-letnie TOS:

- Oprocentowanie: 6,85%

- Rodzaj oprocentowania: Stałoprocentowe

- Czas trwania: 3 lata

5. Obligacje 4-letnie COI:

- Oprocentowanie: 7,00%

- Rodzaj oprocentowania: Indeksowane inflacją

- Czas trwania: 4 lata

6. Obligacje 10-letnie EDO:

- Oprocentowanie: 7,25%

- Rodzaj oprocentowania: Indeksowane inflacją

- Czas trwania: 10 lat

7. Obligacje 6-letnie ROS:

- Oprocentowanie: 7,20%

- Rodzaj oprocentowania: Indeksowane inflacją

- Czas trwania: 6 lat

8. Obligacje 12-letnie ROD:

- Oprocentowanie: 7,50%

- Rodzaj oprocentowania: Indeksowane inflacją

- Czas trwania: 12 lat

Im dłuższy czas trwania obligacji tym oprocentowanie wyższe – ta definicja odnosi się wyłącznie do pierwszego roku obowiązywania oferty. Oprocentowanie na kolejny rok ( a czasami nawet na kolejny miesiąc) ustalane jest zgodnie z konstrukcją oferty i przy zmiennoprocentowych papierach nie sposób przewidzieć jak w dalszych okresach będzie wyglądać oprocentowanie obligacji.

Godnym uwagi jest fakt, iż do najczęściej kupowanych przez Polaków papierów należą obligacje skarbowe 4-letnie – są one indeksowane inflacją i mają stosunkowo niewielki okres wykupu (4-lata to znacznie krótszy czas w porównaniu do 10-letnich czy 12-letnich papierów skarbowych)

Papiery skarbu państwa jako forma inwestycji

Papiery skarbu państwa są często postrzegane jako bezpieczna forma inwestycji, ze względu na fakt, że emitowane są przez rząd. Inwestorzy, którzy poszukują stabilności i ochrony kapitału, często decydują się na zakup papierów skarbu państwa. Korzyść jest obopólna, zyskuje Państwo oraz indywidualny inwestor.

Papiery skarbowe pozwalają Państwom na pozyskanie kapitału niezbędnego do finansowania swojej działalności. Rządy emitują obligacje skarbowe, aby zebrać środki na sfinansowanie projektów infrastrukturalnych, programów społecznych, edukacji, zdrowia, obrony narodowej itp. Dzięki temu mogą skutecznie realizować swoje zadania i rozwijać gospodarkę.

Inwestor otrzymuje pewny i stabilny przychód w postaci odsetek wypłacanych co rok lub na koniec obowiązywania umowy. Wartość i oprocentowanie papierów skarbowych są mniej podatne na wahania rynkowe w porównaniu do akcji czy innych instrumentów finansowych. Dlatego inwestorzy, którzy szukają stabilności i przewidywalności, mogą znaleźć w papierach dłużnych Skarbu Państwa atrakcyjną opcję.