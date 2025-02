Jak mówi inwestor, jego celem jest pomoc lekarzom oraz specjalistom medycznym w

znalezieniu wygodnego oraz atrakcyjnego miejsca pracy, które zapewni rozwój i satysfakcję, pragniemy także zapewnić komfort pacjentom i klientom powyższych usług.

Nowy Park Handlowy „Targowa” powstaje na terenie o łącznej powierzchni prawie 40 000 m2, na

wjeździe do Lubartowa od strony Lublina. Miejsce to z pewnością ma najlepszy możliwy

dojazd dla mieszkańców miasta Lubartów jak i powiatu lubartowskiego. (dostęp do ronda i obwodnicy).

To miejsce zaprojektowano z myślą o wygodzie mieszkańców regionu i ich potrzebach.

Większość lokali w Parku Handlowym „Targowa” została już skomercjalizowana, zostały

pojedyncze wolne lokale, to okazja dla lokalnych przedsiębiorców.

Na liście najemców znajdują się znane marki z różnych branż, takich jak spożywcza,

drogeryjna, odzieżowa, sportowa, czy AGD. Wsród nich są m.in. CCC, RTV euro AGD,

Worldbox, Pepco, Rossmann, Smyk, Sinsay, 4F, Martes Sport, Half Price, Empik, Hebe, Żabka,

Action, Xtreme Gym Fitness, Musi Sushi i wielu innych.



Otwarcie Parku Handlowego „Targowa” zaplanowano na trzeci kwartał tego roku.

Nowa inwestycja to nie tylko nowoczesne miejsce do robienia zakupów i spędzania wolnego czasu, ale także ważny impuls dla lokalnej gospodarki, zapewniający miejsca pracy.