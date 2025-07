Mecz Motor - Jagiellonia może zostać przełożony (fot. Piotr Michalski)

We wtorek Motor Lublin pochwalił się, że wszystkie bilety na najbliższy domowy mecz z Jagiellonią Białystok zostały sprzedane. Niestety, szybko okazało się, że spotkanie może w ogóle nie dojść do skutku. „Jaga” jako przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy w europejskich pucharach ma prawo do przełożenia zawodów.

