Porównywarka kont osobistych – w jaki sposób pomaga wybrać najlepszy rachunek?

Czym jest porównywarka kont i jakie są główne zalety korzystania z tego narzędzia?

Porównywarka kont osobistych to internetowe narzędzie, które umożliwia szybkie i łatwe porównanie ofert różnych banków. Oczywiście porównywarki nie ograniczają się jedynie do kont. Można dzięki nim porównywać również kredyty, lokaty czy ubezpieczenia. Tak czy inaczej, z domowego zacisza i w dogodnym czasie możemy wybrać produkty, który najlepiej odpowiadają naszym potrzebom. Do głównych zalet porównywarek zaliczamy:

- oszczędność czasu i pieniędzy - nie musimy samodzielnie szukać informacji na stronach banków ani odwiedzać ich oddziałów,

- obiektywność i aktualność - porównywarka kont nie jest związana z żadnym bankiem, więc prezentuje oferty w sposób bezstronny i transparentny. Dodatkowo dane, które prezentuje są na bieżąco aktualizowane, więc mamy pewność, że widzimy najnowsze informacje o ofercie,

- dopasowanie do indywidualnych potrzeb – porównywarki umożliwiają poszukiwanie produktów według ustalonych kryteriów, co ułatwia znalezienie dokładnie tego czego potrzebujemy,

- możliwość założenia konta, złożenia wniosku z poziomu porównywarki.

Szukasz optymalnego konta? Zajrzyj na sprawdzonekonto.pl

Dlaczego czasem warto zmienić dotychczasowe konto osobiste?

Zdecydowana większość Polaków deklaruje, że posiada konto osobiste. Bywa jednak, że wraz z upływem czasu obecne konto przestaje spełniać nasze oczekiwania lub pojawiają się lepsze oferty na rynku. W takich sytuacjach warto rozważyć zmianę konta na nowe, pamiętając przy okazji, że wraz ze zmianą banku, zmieni się nasz numer IBAN, który służy nam do otrzymywania przelewów. Oto kilka sytuacji, w których warto zmienić konto:

- bank podnosi opłaty za prowadzenie konta lub kartę, które do niedawna były darmowe lub bardzo tanie,

- bank ogranicza dostęp do darmowych wypłat z bankomatów. Jeśli często korzystamy z wypłat, może być to pewien argument za zmianą banku.

- bank likwiduje placówki w naszej okolicy, co w pewnym stopniu ogranicza nam dostęp do obsługi konta,

- bank oferuje bardzo niskie oprocentowanie oszczędności - jeśli trzymamy swoje pieniądze na koncie oszczędnościowym lub lokacie, może być to zwyczajnie nieopłacalne.

Numer IBAN i chargeback, co warto o nich wiedzieć?

Na wstępie wspomnieliśmy, że wyjaśnimy czym jest IBAN, który jest nieodłącznym elementem każdego konta, ale nie każdy musi o nim wiedzieć. Mówiąc najprościej, IBAN to międzynarodowy numer rachunku bankowego, który składa się z 26 znaków i jest niezbędny do dokonywania przelewów zagranicznych. Numer IBAN zawiera informacje o kraju, banku i numerze rachunku. Znajdziemy go na stronie internetowej banku, jak również na wyciągach z konta.

Dla lepszego zrozumienia mamy przykład jak wygląda taki international bank account number:

PL49 1020 2892 2276 3005 0000 0095

gdzie PL oznacza, że rachunek znajduje się w polskim banku.

W przelewach krajowych posługujemy się numerami NRB, czyli bez PL z przodu:

49 1020 2892 2276 3005 0000 0095

Więcej informacji na temat numeru IBAN znajdziesz na https://sprawdzonekonto.pl/iban/

Z kolei Chargeback to procedura zwrotu środków z tytułu płatności kartą płatniczą (zarówno kredytową, jak i debetową) w przypadku gdy transakcja zakupu jest niezgodna z zamówieniem lub padliśmy ofiarą oszustwa.

Chargeback chroni nas przed różnymi nadużyciami, a cała operacja odbywa się za pośrednictwem banku, który wydał nam kartę. Jedyne co musimy zrobić to zgłosić reklamację do banku w określonym terminie i przedstawić dowody potwierdzające nasze roszczenie. Szczegóły opisane są na: https://sprawdzonekonto.pl/chargeback/

Podsumowując

Porównywarki kont to niezwykłe użyteczne narzędzia, które pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu. Nie bójmy się zmieniać konta bankowego, jeśli dojdziemy do wniosku, że obecne nie spełnia naszych oczekiwań. Pamiętajmy też, że zmieniając rachunek, zmienia się nasz IBAN, a chargeback chroni nas przed dużą częścią oszustw podczas zakupów dokonanych kartą. Życzymy udanego korzystania z bankowości.