Przyszłość płatności cyfrowych – trendy na rok 2025

Płatności odroczone – Buy Now, Pay Later (BNPL)

PayU umożliwia klientom korzystanie z odroczonych form płatności, takich jak BNPL, gdzie użytkownicy mogą zapłacić za zakupy w ciągu 30-45 dni. Według danych, 79% sklepów internetowych oferujących tę metodę odnotowało wzrost wartości koszyków [4]. Taka forma płatności jest szczególnie popularna w dobie inflacji, gdy konsumenci szukają elastycznych rozwiązań finansowych.

Tokenizacja i automatyzacja procesów

Platforma PayU implementuje rozwiązania tokenizacyjne, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo, ale także ułatwiają realizację płatności Takim rozwiązaniem jest “Click to Pay”, które umożliwia płatność kartą „jednym kliknięciem” bez ponownego wprowadzania jej danych. Usługa bazuje na międzynarodowym standardzie SRC (Secure Remote Commerce) opracowanym przez konsorcjum organizacji kartowych EMV Co. Wykorzystuje ona technologię tokenizacji, znaną z popularnych rozwiązań, takich jak np. Apple Pay i Google Pay. Token zastępuje rzeczywiste dane karty, zamieniając je w unikalny, losowy identyfikator.

Obsługa transakcji transgranicznych

Dzięki PayU sprzedawcy mogą łatwo wejść na rynki międzynarodowe, korzystając z jednej platformy do zarządzania płatnościami w różnych walutach. Co więcej, PayU umożliwia dostęp do lokalnych metod płatności, takich jak BLIK w Polsce czy iDEAL w Holandii, co zwiększa szanse na zdobycie nowych klientów [5].

Trendy kształtujące przyszłość

Nadchodzące lata przyniosą kolejne innowacje, które będą definiować sposób realizacji płatności cyfrowych. Technologie te mają na celu nie tylko zwiększenie wygody, ale także zapewnienie większego bezpieczeństwa i szybkości transakcji. Warto przyjrzeć się kilku kierunkom.

Płatności mobilne i portfele cyfrowe

Rosnąca popularność Google Pay czyApple Pay wskazuje, że konsumenci coraz częściej wybierają wygodne i szybkie metody płatności. W Polsce do cyfrowych portfeli dodano już ponad 9 milionów kart, a liczba ta stale rośnie [6].

Cross-border e-commerce

Coraz więcej polskich e-konsumentów dokonało zakupu od zagranicznych dostawców. PayU wspiera ten trend, integrując globalne i lokalne metody płatności, co ułatwia ekspansję na rynki międzynarodowe.

Rozwój marketplace’ów

Platformy typu marketplace zyskują na popularności jako wygodne miejsce dla zakupów. PayU oferuje dedykowane rozwiązania do zarządzania płatnościami w takich modelach biznesowych, co wspiera zarówno operatorów platform, jak i sprzedawców.