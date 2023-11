Smartwatch dla aktywnych (i nie tylko). Na co zwrócić uwagę?

Czym jest smartwatch?

Smartwatch to zegarek, który poza wyświetlaniem godziny pełni też wiele innych funkcji. Do tych podstawowych należą: odbieranie powiadomień z telefonu, odczytywanie wiadomości, a także pomiar tętna i liczenie kroków. Wybrane modele umożliwiają także płatności zbliżeniowe czy słuchanie muzyki bez podłączania telefonu. Obecnie coraz popularniejsze stają się smartwatche z bardziej zaawansowanymi funkcjami sportowymi, takie jak Garmin Vivoactive 5. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS oraz czujnikowi tętna mogą one zapisywać przebytą trasę, określać intensywność wysiłku czy poziom naszego wytrenowania.

Sportowy smartwatch – najważniejsze funkcje

Mnogość funkcji w zegarkach sportowych może przyprawić o zawrót głowy. Dopiero zaczynasz swoją przygodę ze sportem lub chcesz monitorować codzienną aktywność? Zobacz, które z nich przydadzą się najbardziej.

Pomiar tętna

Regularna aktywność fizyczna sprawia, że serce staje się coraz silniejsze i bardziej wydajne. Pomiar tętna, zarówno na co dzień, jak i podczas aktywności, pozwoli określić jak intensywnie pracuje Twoje serce. Dzięki temu można stwierdzić, czy trening nie jest zbyt intensywny lub zbyt lekki. To, jak adekwatny będzie pomiar, zależy od czujnika tętna, np. czujnik czwartej generacji zastosowany w zegarku Garmin Vivoactive 5 zapewni dokładne i wiarygodne informacje. Jeśli zechcesz wprowadzić swoje treningi na wyższy poziom i pracować nad konkretnymi aspektami, takimi jak szybkość czy wytrzymałość, tętno będzie jednym z najważniejszych parametrów – pozwoli zaplanować ćwiczenia tak, aby przyniosły oczekiwane korzyści.

Monitorowanie snu

Sen to czas, w którym organizm może się zregenerować i przygotować na kolejny dzień pełen wyzwań. Często zdarza się jednak, że budzimy się zmęczeni i mamy wrażenie, że nie wypoczęliśmy. Monitorowanie snu w zegarku pomoże w ocenie jakości odpoczynku i określeniu przyczyny gorszego samopoczucia. Niektóre z nowszych modeli zegarków sportowych monitorują także drzemki, dzięki czemu mamy pełny obraz tego, jak efektywny był nasz sen – nie tylko w nocy!

Body Battery

Ilość energii w ciągu dnia zależy nie tylko od jakości naszego snu. Inne istotne czynniki to stres, aktywność w ciągu dnia, a także to, jak minął nam poprzedni dzień. Sportowy smartwatch bierze pod uwagę te parametry i na ich podstawie szacuje nasz poziom energii, czyli Body Battery. Obserwowanie jego zmian w ciągu dnia umożliwi dostosowanie tempa życia do naszych możliwości. Body Battery będzie także cenną informacją na temat tego, czy mamy siłę na intensywny trening, czy też może lepszym pomysłem byłby spokojny spacer lub po prostu odpoczynek. Jeśli żyjesz w dużym napięciu, zegarek taki jak Vivoactive 5 przypomni ci o tym, aby się zrelaksować. Jeśli twój poziom stresu będzie wyjątkowo wysoki, smartwatch wyświetli specjalne powiadomienie. Zegarek zaproponuje także ćwiczenia oddechowe, które pozwolą Ci odzyskać równowagę, a nawet poprowadzi sesję medytacji.

Pulsoksymetr

Pulsoksymetr to czujnik, który był szczególnie przydatny podczas pandemii COVID-19. Umożliwia on mierzenie nasycenia krwi tlenem. Regularne sprawdzanie saturacji może być pomocne np. przy wczesnym wykrywaniu infekcji układu oddechowego. Co ciekawe, niższa wartość tego parametru nie zawsze świadczy o chorobie – może być też efektem palenia papierosów lub częstego przebywania w zapylonych pomieszczeniach.

VO 2 Max

Aktywność sportowa jest już stałym elementem Twojej codzienności? Parametrem, który może uzupełnić Twoją wiedzę o stanie wytrenowania jest VO2Max, czyli pułap tlenowy. Dzięki pomiarom zegarek będzie w stanie określić, jak efektywnie Twój organizm wchłania tlen dostarczany podczas oddychania. Im wyższa wartość, tym lepiej jesteś wytrenowany.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Funkcje zdrowotne to jednak nie wszystko. Podczas zakupu warto zwrócić uwagę także na inne funkcje, które oferuje zegarek, a także na jego wydajność.

Wbudowany moduł GPS

Wbudowany moduł GPS to w większości smartwatchy już standard, jednak istotne jest również to, z jakich systemów – poza GPS – korzysta zegarek. Sam pomiar GPS pozwoli nam na zapisanie pokonanej trasy, jednak jej przebieg może nieco odbiegać od rzeczywistości. Nowe modele zegarków komunikują się z więcej niż jednym satelitą – Vivoactive 5 może odczytywać dane o lokalizacji nie tylko z satelitów GPS, ale także Glonass i Galileo. Im bardziej zaawansowany moduł, tym dokładniejszy będzie zapis trasy naszego treningu.

Wyświetlacz

Istotna kwestią będzie rodzaj wyświetlacza. Obecnie dwa najpopularniejsze typy to Memory-In-Pixel (MIP) oraz AMOLED. Pierwszy z nich charakteryzuje się mniejszym poborem energii, dzięki czemu możemy rzadziej ładować zegarek. Wygląda on jednak dość blado – kolory są mało nasycone, a kontrasty – niewielkie. Jego zaletą jest dobra widoczność w słońcu.

Obecnie standardem w większości smartwatchy są wyświetlacze AMOLED. Charakteryzują się mocnymi, nasyconymi kolorami i głębokimi czerniami, dzięki czemu są bardzo czytelne. Ich wadą jest większy pobór energii i tym samym krótszy czas pracy zegarka.

Czas pracy na baterii

Czas pracy na baterii to jedna z najważniejszych rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając zegarek, który ma monitorować codzienną aktywność. Jeśli zdecydujemy się na model, który potrzebuje codziennego ładowania, musimy liczyć się z częstym przerywaniem pomiarów. Ładowanie będzie się odbywać np. kosztem monitorowania snu. Wśród smartwatchy pod kątem czasu pracy wyróżniają się zegarki marki Garmin – najnowszy Vivoactive 5 może pracować na baterii aż do 11 dni.

Płatności

Podczas aktywności często ważne jest to, aby zabierać ze sobą niewiele rzeczy – portfel czy telefon mogą być niepotrzebnym obciążeniem. Zarówno podczas treningu, jak i na co dzień przyda się funkcja płatności zbliżeniowych. Dzięki temu nie musisz się martwić, że nie masz ze sobą np. karty płatniczej – za zakupy zapłacisz zegarkiem, który zawsze masz na nadgarstku.

Odbieranie powiadomień

Są sytuacje, w których wyciąganie telefonu jest trudne lub po prostu niewygodne. Jeśli chcesz odbierać ważne powiadomienia lub sprawdzać kto dzwoni bez szukania telefonu w plecaku czy torbie, wybierz smartwatcha z możliwością wyświetlania powiadomień. Niektóre z nich pokażą nie tylko tekst, ale także zdjęcia, a nawet pozwolą odpisać na wiadomość z poziomu zegarka.

Dostępne na rynku smartwatche oferują cały wachlarz możliwości – zarówno tych przydatnych w życiu codziennym, jak i podczas uprawiania sportu. Jeśli zastanawiasz się nad kupnem takiego zegarka, warto zainteresować się modelami wyposażonymi w funkcje sportowe. Taki gadżet przyda się nie tylko osobom aktywnym – pozwoli ocenić swój stan zdrowia także domatorom, a może nawet stanie się dodatkową motywacją do aktywności?