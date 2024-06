Nieformalna stolica Trójmorza to Lublin

Podczas kongresu uczestnicy debatują na temat przyszłości i wyzwań, przed jakimi stoi nasz region oraz inne regiony z 12 państw wchodzących w skład Inicjatywy Trójmorza.

– Kongres to forum do nawiązania nowych dyskusji, przyjaźni, rozwiązywania problemów i pokazania państw współpracujących na obopólnych korzyściach. Co w tym roku nas czeka? Współpraca wzdłuż via Carpatia, czyli rozwój infrastruktury; bezpieczeństwa energetyczne, które w dobie wojny na Ukrainie jest cały czas aktualne; sztuczna inteligencja, która głęboko wchodzi w każdy element życia – jak może pomagać, a co może zaburzyć w elementach życia społecznego i gospodarczego; a także Forum Młodych, którzy w przyszłości będą decydowali o obliczu Europy i świata – powiedział marszałek Jarosław Stawiarski.