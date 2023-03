Wakacje w Chorwacji - hotel czy jacht? Plusy i minusy

Chorwacja – wakacje w hotelu

Urlop w budynku to znane i sprawdzone rozwiązanie – być może nawet znasz je z własnego dzieciństwa. Do jego najważniejszych zalet należą:

dostęp do hotelowych udogodnień, jak restauracja, basen, room service itp.,

możliwość sprawdzenia opinii internautów na temat obiektu,

łatwa organizacja – wakacje wykupisz w biurze podróży lub zorganizujesz przez serwis internetowy.

Oczywiście spędzanie czasu w hotelu ma też pewne wady. Najważniejszą z nich jest przywiązanie do jednego miejsca, czyli... nuda. W tak ciekawym i zróżnicowanym kraju jak Chorwacja po prostu szkoda tracić urlop na podziwianie jedynie widoku z okna hotelowego. Można oczywiście wybrać się na wycieczki fakultatywne, co jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz koniecznością dostosowania się do pozostałych turystów. Zwykle wymaga to również wstania o odpowiedniej godzinie i przebywania przez kilka godzin w autokarze, co nie każdemu odpowiada.

Chorwacja – wakacje na jachcie

Jak już wiesz, aby spędzić w Chorwacji wakacje na jachcie, nie musisz być starym wilkiem morskim, ani nawet żeglarzem. Czego możesz oczekiwać, jeśli wybierzesz tę opcję? Jej główne zalety to:

wolność i dzika przyroda na wyciągnięcie ręki,

możliwość odwiedzenia wielu miejsc niskim kosztem (wiatr jest za darmo),

łatwa organizacja – czarter jachtu załatwisz przez Internet,

aktywne spędzanie czasu lub... błogi relaks — wybór zależy tylko od Ciebie,

możliwość dotarcia do miejsc niedostępnych z lądu i plażowania bez tłumów.

Równie istotny jest fakt, że stawiając na wakacje pod żaglami, zwiedzisz w komfortowych warunkach największe atrakcje Chorwacji... i nie tylko. Przykładowo, wybierając czarter jachtów w Dubrovniku, możesz popłynąć nawet do Czarnogóry.