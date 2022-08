Wycena nieruchomości komercyjnych- czym jest i jak przebiega?

Co to jest nieruchomość komercyjna?

Nieruchomość komercyjna to tak zwana nieruchomość niemieszkalna, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej lub do wynajmu. Można się również spotkać z budynkiem, w którym na parterze znajdują się lokale usługowo-handlowe, na pierwszym piętrze biura, a na najwyższych kondygnacjach znajdują się mieszkania. Nieruchomość komercyjna nastawiona jest na generowanie zysku, dlatego nazywana jest "nieruchomością dochodową".

Rodzaje nieruchomości komercyjnych

Ze względu na zastosowanie danego miejsca, na rynku dostępne są:

1) Nieruchomości biurowe

To nieruchomości przystosowane do pracy biurowej. Klasa A to biurowce o najwyższym standardzie, natomiast klasa C najniższa to lokale ze słabą jakością wykończenia.

2) Nieruchomości usługowe

Prowadzona w nich jest działalność usługowa i usytuowane są w atrakcyjnych punktach miasta lub na osiedlach. Do nieruchomości usługowych zaliczamy: restauracje, prywatne przychodnie, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie, pensjonaty, hotele, magazyny i fabryki.

3) Nieruchomości handlowe

To budynki o dużej przestrzeni handlowej. Zaliczamy do nich: galerie handlowe lub mniejsze parki handlowe skupiające najemców z takich branż jak drogerie, apteki, RTV, AGD czy sklepy spożywcze.

4) Działki przeznaczone pod zabudowę komercyjną

To działki, których przeznaczeniem jest budowa na niej nieruchomości komercyjnej w zależności od jej położenia.