Zadbaj o czystość swojego basenu. Jakie akcesoria pomogą w tym zadaniu?

Odkurzacze do basenu

Nazwa nieprzypadkowo przypomina znane nam z domu urządzenie sprzątające. Odkurzacze basenowe swoją funkcją łudząco je przypominają, jednak działają pod wodą czyszcząc dno zbiornika. Zasysają zanieczyszczenia, które następnie trafiają do filtra wbudowanego w urządzeniu lub bezpośrednio do basenowego filtra. Urządzenia te mają różne wariacje, na rynku znaleźć można odkurzacze ręczne, składające się z kilku elementów – tyczki, szczotki odkurzacza oraz węża. Wpina się go do skimmera lub dyszy ssącej i pozwala on na czyszczenie dna. Zebrane nieczystości trafiają do filtra, a oczyszczona woda wraca do basenowego obiegu.

Kolejnym rodzajem są odkurzacze półautomatyczne, które również pozwalają nam jedynie na oczyszczanie dna. Jednak dysponują wbudowanym akumulatorem, który czyni je bezprzewodowymi. Ich stosowanie nie wymaga natomiast bezpośredniego połączenia do instalacji basenowej. Ostatnim już typem tych urządzeń są odkurzacze w pełni automatyczne. Są to niewątpliwie kosztowne, lecz zarazem najbardziej zaawansowane rozwiązania. Dzięki swoim niesamowitym zdolnościom zyskały odrębną nazwę – roboty czyszczące.

Roboty czyszczące do basenu

Wspomniane już wcześniej inteligentne urządzenia, znacznie wyręczają nas w pracy. Jedyne co musimy zrobić, by wykonały swoje zadanie to wrzucić je do wody. Samodzielnie zeskanują powierzchnię basenu, określając obszar do oczyszczenia. Ich niezaprzeczalną przewagą nad wspomnianymi już modelami jest umiejętność czyszczenia także ścian i linii wody. Nie straszne im nawet schody i nierówne powierzchnie dna. Dla fanów gadgetów będą one nie lada uciechą, ponieważ odpowiednie modele są połączone z aplikacjami mobilnymi. Dzięki czemu samodzielnie możemy z poziomu urządzenia mobilnego kontrolować czas ich pracy, tryb a nawet zdalnie nimi sterować. W zależności od wybranej firmy i modelu czas pracy takich robotów to od 2 do 3 godzin, co zdecydowanie wystarczy na oczyszczenie basenów, nawet tych o dużych powierzchniach.

Siatki do czyszczenia

Pomimo braku skomplikowanej budowy i technologii, jest to niezastąpiony element wyposażenia każdego posiadacza basenu. Siatka to przede wszystkim kompaktowy element, pozwalający na sprawne i szybkie usunięcie zanieczyszczeń. Gdy do wody wpadnie liść, owad lub jakiś przedmiot, w prosty sposób będziesz w stanie go wyłowić. Warto postawić na siatkę z regulacją w trzonku, dzięki temu dosięgniesz elementów na każdej głębokości i odległości. Jednak szeroka oferta osprzętu basenowego, zawiera siatki z elementem nieoczywistym. Możliwe jest w nich zmienianie końcówek, dzięki czemu nie posiadamy jedynie narzędzia do wyławiania. Możemy zmienić końcówkę np. na szczotkę i przy okazji usunąć zanieczyszczenia takie jak glony czy osady mineralne, które mogą gromadzić się na ściankach i dnie basenu.

Testery wody

Jednak tak jak pisaliśmy na początku artykułu, zanieczyszczenia to nie tylko widoczne gołym okiem elementy. Aby pływanie było bezpieczne dla nas i naszych najbliższych konieczne jest testowanie poziomu chloru, pH i innych składników chemicznych. W tym celu stosuje się testery, które mają wiele zastosowań. Testery dzielimy na ręczne i elektroniczne. Pierwsze z nich pozwalają otrzymać wyniki w niespełna minutę, dzięki czemu możemy ocenić czy poziom pH i chloru jest odpowiedni. Aby tak było wartości te powinny oscylować w przypadku pH między 7-7.4, a w przypadku chloru 0.2-1 mg/l.

Czyszczenie basenu z Waterpool

Regularne czyszczenie basenu i wybór odpowiedniego sprzętu to kluczowe elementy utrzymania jego czystości i bezpieczeństwa. Inwestowanie w wysokiej jakości systemy filtracyjne i narzędzia czyszczące przynosi długoterminowe korzyści, minimalizując koszty konserwacji i przedłużając żywotność basenu. Pamiętajmy, że zadbany basen to miejsce relaksu i przyjemności, które dostarcza radości na wiele sezonów. Dlatego warto poświęcić czas na dobór właściwego sprzętu i regularną pielęgnację, aby cieszyć się krystalicznie czystą wodą przez cały rok.